شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن حليب الثوم؟ الفوائد الصحية وطريقة إعداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حليب الثوم يعتبر واحدًا من أحدث الاتجاهات والذى يشهد بفوائده الصحية خبراء التغذية، حيث يعتبر حليب الثوم مصدر قوة لاحتوائه على العديد من الخصائص الطبية، ويقال إن حليب الثوم يحتوي على خصائص طبيعية مسكنة للألم في حالات مثل عرق النسا والتهاب المفاصل، ويعمل هذا المشروب الطبيعي على ضبط عمل الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الإمساك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعتبر حليب الثوم أيضًا علاجا فعالا لحالات مثل عسر الهضم والحموضة والغازات، حيث يحتوي الثوم على خصائص مطهرة أيضًا، مما يجعله مكونًا ممتازًا لتحسين عمل الجهاز المناعى وطرد السموم من الجسم.

طريقة إعداد حليب الثوم

لصنع حليب الثوم، خذ مقلاة واغلي الحليب فيها، بمجرد الانتهاء، أضيفي 3-4 فصوص من الثوم المقشر واتركيه حتى يغلي مرة أخرى، بعد ذلك، أضيفي رشة من الفلفل الأسود مع 12 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وقلبي جيدًا، ودعها تغلي مرة أخرى ثم رفعها من النار.

عندما يكون الحليب دافئًا بدرجة كافية، تتم تصفيته في كوب مع خلط نصف ملعقة كبيرة من العسل فيه وتناوله دافئًا.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لحليب الثوم:

- هذا المشروب الدافئ هو "إكسير" لمن يعانون من آلام في الظهر وأسفل الظهر والأرداف والساقين.

- يعتبر حليب الثوم علاجًا فعالًا لأولئك الذين يعانون من آلام عرق النسا التي تمتد من أسفل الظهر إلى الوركين والأرداف وكل ساق.

- من المعروف أيضًا أن حليب الثوم يعالج حالات السعال والربو والسل والالتهاب الرئوي والكوليسترول.

- يساعد تناول حليب الثوم بانتظام في علاج حالات العقم عند الرجال والنساء.

- إذا كنت تعانى من الآرق وقلة النوم، يمكن لهذا الحليب أن يساعدك، حاول تناول نصف كوب منه لمدة أسبوع وشاهد التغييرات.