شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فهم الصلة بين الوزن والغدة الدرقية أمرًا حيويًا لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وعادة يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) في مرحلة البلوغ بزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والوفاة بسببه، ومع ذلك، فإن زيادة الوزن هي السبب الرئيسي الذي يجعل الغدة الدرقية بطيئة، في هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، بحسب موقع "health".

قد يكون النهج الأفضل في مثل هذه الحالات هو فقدان الوزن كعلاج أول بدلاً من علاج الغدة الدرقية نفسها، كما أنه أحد أنواع السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة.

معظم أورام الغدة الدرقية حميدة قد يتم اكتشافها في الفحص الروتيني أو عند إجراء الاختبارات لسبب مختلف غير الغدة الدرقية نفسها.

فيما يلي بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية:

الجنس الأنثوي هو أحد عوامل الخطر المهمة، تم العثور على اختلالات هرمون الغدة الدرقية بشكل أكبر عند النساء، ومن عوامل الخطر الأخرى التعرض لمستويات عالية من الإشعاع. قد يؤدي العلاج الإشعاعي للرأس والرقبة للعديد من العلاجات الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

إلى جانب هذه، هناك بعض المتلازمات الوراثية الموروثة (العائلية). على سبيل المثال ، قد ينتشر سرطان الغدة الدرقية النخاعي في بعض العائلات.

قد يكون هناك تاريخ من الإصابة بتضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) ، حيث يكون الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد أكثر عرضة للإصابة باضطراب الغدة الدرقية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن. علاوة على ذلك ، يبدو أن الخطر يزداد مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

يجب الانتباه لأعراض وعلامات سرطان الغدة الدرقية:

مع نمو السرطان في الغدة الدرقية ، قد يتسبب في ظهور كتلة (عقدة) يمكن الشعور بها من خلال جلد رقبتك، والتغيير في صوتك (زيادة بحة الصوت) هو أحد الأعراض الأخرى التي يجب عدم إهمالها، وقد تكون صعوبة البلع بسبب التهاب الغدة الدرقية الكامن، الألم في رقبتك وحلقك أو تورم الغدد الليمفاوية هو أحد هذه العلامات التي يجب الانتباه لها، والسعال المستمر وغير الناجم عن الزكام يمكن أن يكون بسبب اضطراب الغدة الدرقية.

كيفية الوقاية من اضطرابات الغدة الدرقية:

يزيد الأشخاص المصابون بطفرة جينية عائلية من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.

إذا كنت أحد هؤلاء الأفراد ، فقد تفكر في إجراء جراحة الغدة الدرقية للوقاية من السرطان (استئصال الغدة الدرقية الوقائي). وهناك العديد من عوامل الخطر التي تربط بين مشاكل الغدة الدرقية والوزن. وبالتالي ، سيكون من المفيد الحفاظ على وزن جسمك تحت السيطرة.