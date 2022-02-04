شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من أضرارها.. لماذا يقبل البعض على تناول الحلويات بكثرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

على الرغم من تحذير الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة الحلويات والمنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، إلا أن البعض يقبل على تناولها بشراهة.

وعلقت الأخصائية النفسية ناتالي داماسكايا، على هذا السلوك بقولها، إن الرغبة في تناول الحلويات ظاهرة طبيعية ومفهومة، ولكنها ليست مفيدة، وهناك أسباب نفسية لتناول الحلويات.

وقالت إنه إذا أصيب طفل يقل عمره عن عام ونصف بصدمة نفسية، فسيبدأ في تخفيف التوتر بالفعل في مرحلة البلوغ بمساعدة استهلاك الطعام، في الوقت نفسه.

وتابعت “عندما يكون الشخص متوترا، يمكن ملاحظة اختلافات محددة كعض الشفاه”، إلأ أنه من وجهة نظر فسيولوجية، فإن السكر هو أسرع طريقة لملء الجسم بالطاقة، وهو الذي يسمح لك بخلق الوهم الذي يزعم أن الشخص لديه زيادة في القوة ويتم إنتاج هرمونات السعادة كالدوبامين والسيروتونين، وفقا لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية.

في سياق متصل، عزت المختصة الروسية أيضا أن عدم القدرة على إظهار حب الذات والوحدة كلها عوامل وأسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

وتابعت “بالنسبة لكثير من الناس، يحل الطعام وخاصة الحلويات محل اللحظات النفسية المهمة مثل بناء علاقات صادقة مع نفسك وأحبائك وزملائك”، حسب قولها.