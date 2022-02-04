شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة غير صحية يجب تجنبها ..أبزرها الزيوت المكررة والعصائر المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من السمنة أو تريد إنقاص وزنك، فالخيار الأمثل لتحقيق حلمك ممارسة الرياضة ، واتباع نظام غذائى صحى، ولكن انتشرت مؤخرا العديد من الإعلانات المخادعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للترويج لبعض المنتجات على أنها أطعمة صحية تساعدك فى فقدان الوزن الزائد مثل العصائر المصنعة ، أو بدائل خالية من السكر، ولكنها فى حقيقة الأمر قد تصيبك بارتفاع الكوليسترول فى الدم ، وأمراض القلب ، وفى السطور القادمة سنقدم إليك 3 أطعمة غير صحية يجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

بدائل خالية من السكر

العديد من الأشخاص يفضلون البدائل الخالية من السكر لتخطي السعرات الحرارية أو السكر لكنهم لا يعرفون أنها تسبب بالفعل فى مقاومة الأنسولين والتي قد تؤدي إلى الالتهاب ولا تساعدك في إنقاص الوزن، تستخدم البدائل الخالية من السكر لتقليد المذاق الحلو للسكر ولكن هذا لا يجعلها صحية، إنها تحمل المحليات الصناعية التي قد تزيد من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها ، وتجعلك تشتهي السكر الحقيقي، وتسبب مقاومة الأنسولين وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء.

الزيوت المكررة

الزيوت المكررة التي يتم تسويقها على أنها زيوت منخفضة الكوليسترول ويُنظر إليها على أنها صحية هي في الواقع ملتهبة تمامًا لنظامنا، لا يرفع الزيت النباتي المهدرج جزئيًا الكولسترول السيئ فحسب ، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

العصائر المصنعة

يبدو أن العصائر الجاهزة مليئة بالعناصر الغذائية وطريقة سهلة للوصول إلى أهدافك الصحية بسبب الطريقة التي يتم الإعلان عنها بها، لكنها في الواقع معبأة بكمية كبيرة من السكر المضاف ، مما يجعل العصير غير صحي على الإطلاق.