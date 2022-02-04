شكرا لقرائتكم خبر عن اوعى ترميها.. 4 استخدامات لإعادة استخدام أكياس الشاي المستعملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظمنا يرمي أكياس الشاي مباشرة بعد تناوله، لكن ستندهش عندما تعرف أن أكياس الشاي المستعملة هذه أكثر بكثير من مجرد كيس مليء بالأوراق، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الحيل لإعادة استخدام أكياس الشاي المستعملة وتحقيق أقصى استفادة منها.

إزالة الدهون من الأواني

أكياس الشاي رائعة لإزالة الدهون العنيدة من الأطباق والأواني والمقالي، فقط انقع الأواني في مزيج من الماء الساخن مع أكياس الشاي المستعملة، لبضع ساعات أو طوال الليل واغسلها جيدًا باستخدام سائل غسيل الصحون، حيث تساعد المركبات الموجودة في الشاي في إزالة ترسبات الدهون.

تنظيف الأسطح

بعد تخمير الشاي مباشرة، خذ مقلاة وانقعها فيها أكياس الشاي المستعملة، بمجرد وصول الخليط إلى درجة حرارة الغرفة، أضفه إلى زجاجة رذاذ مع رشة من عصير الليمون، يمكنك استخدام هذا الخليط في تنظيف الأسطح الزجاجية وكذلك لتنظيف أسطح البوتاجاز باستخدام قطعة قماش أو منشفة مطبخ للحصول على نتائج أفضل.

تستخدم في تتبيلة اللحم

هل تخطط لطهي اللحوم ولكنك تريد تقليل وقت الطهي، فقط انقع اللحم في مزيج من الشاي الأسود، حيث يساعد وجود التانين في الشاي على تليين وتطرية اللحم وتقليل وقت الطهي.

تطهير المنزل من الروائح الكريهة

بعد تخمير الشاي مباشرة، اقطع أكياس الشاي وضعها في صينية لتجف، يمكنك استخدام أوراق الشاي العطرية هذه لتقليل الروائح الكريهة في جميع أنحاء المنزل، يمكنك أيضًا إضافة هذه الأوراق المجففة المسحوقة إلى الزيوت العطرية، حيث أن أوراق الشاي مثل النعناع والقرفة وعشب الليمون مثالية لإصلاح أي رائحة كريهة فى المطبخ والمنزل.