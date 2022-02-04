شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: 5 أطعمة تسبب الإمساك احذروا الإفراط في تناولها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، نصائح مهمة للوقاية من الإمساك، محذرا من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي تسبب الإمساك وتهيج القولون.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لصحتك تجنب الإمساك بشرب ماء كثير، الألياف كالنخالة والورقيات والخضار مثل الباميا والكوسة والقرع والخيار.

كما نصح الخضيري بتجنب مسببات الإمساك، كالخبز والمقليات والمعجنات المقلية بالزيت والمشبعة بالسّكر.

وأضاف أن “السكر الأبيض والمعجنات بكل أنواعها سبب الإمساك وسبب تهيّج القولون العصبي وزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين”.