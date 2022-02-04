شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب العصير يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن تناول كوب من العصير كل يوم صحي، لكن هذه ليست حقيقة، حيث إنه وفقًا لأخصائيى التغذية، فإن العصير هو مجرد مشروب آخر غني بالسعرات الحرارية ولا فائدة منه، في هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تشرب العصير بانتظام؟ بحسب موقع "healthshot".

وفقًا لأخصائي التغذية بالهند بريا بلان، يمكنك مواجهة العديد من المشكلات المثيرة للقلق بسبب عادة شرب العصير، "قد تشعر بالرضا والشبع بعد شرب العصير الناتج عن استخلاص العصير من الفاكهة أو الخضار الطازجة..لكن هذا العصير في صورة مركزة حيث تضيع معظم العناصر الغذائية الحيوية أثناء عملية العصر.

هناك العديد من الآثار الضارة لتناول العصير والتي لن تدركها حتى علاوة على ذلك ، فإن اختيار العصائر ليس فكرة جيدة عندما تكون في مهمة إنقاص الوزن.

3 مشاكل صحية يمكن أن تعاني منها إذا كنت تشرب العصير يومياًاختلال في مستويات السكر وخاصة لمرضى السكر

العصائر ليست مناسبة على الإطلاق لمرضى السكر، إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بداء السكري ، فإن شرب العصير يوميًا يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم. تفتقر عصائر الفاكهة إلى الألياف وتحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو سكر طبيعي في الفاكهة ، والذي عند تناوله بكميات زائدة يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم وبالتالي ، فإن تناول الفاكهة الكاملة أفضل من اختيار العصير.

شرب العصير يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة

العصير الذي تشربه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، و العصائر غير متوازنة من الناحية التغذوية ، لأنها تفتقر إلى المغذيات الكبيرة الهامة مثل البروتين والدهون.

من المهم الحفاظ على توازن العناصر الغذائية من أجل صحة جيدة ترتبط الزيادة المفرطة في الوزن بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل القلب وغيرها من المشكلات الصحية السلبية في وقت لاحق من الحياة.

كميات السكر في العصير ممنوعة بشكل صارم من الأفضل التحدث إلى خبير سيساعدك في الخيارات الصحية الأخرى بخلاف العصير.

تؤكد الأدلة أن الكثير من السكر المضاف مرتبط بزيادة الوزن والالتهابات في الجسم .

يمكن أن يؤثر على حركة أمعائك

يفتقر العصير إلى الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضراوات الكاملة ، حيث تميل عملية العصر إلى تجريد الفاكهة والخضراوات من الألياف. وبالتالي ، فهو لا ينتج عنه شعور مطول بالشبع ويزيد من الشعور بالجوع في فترة قصيرة. من الأفضل تناول فواكه وخضراوات كاملة للاحتفاظ بالألياف.