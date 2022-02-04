شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحقق أهدافك فى فقدان الوزن.. قلل من اللحوم الحمراء والحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لشخص يريد إنقاص وزنه، فإن الأمر كله يتعلق باتخاذ الخيارات الصحيحة في الحياة، وبصرف النظر عن روتين التمارين المكثف، يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في تحديد صحتك، ومع ذلك، فإن نوع الخيارات والعادات الغذائية التي تتخذها لها أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لذا، إذا كنت تتطلع حقًا إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات، فاختر طعامك بحكمة، وابحث عن البدائل الصحية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

اللحوم الحمراء

من حيث العناصر الغذائية، تحتوي اللحوم الحمراء بالتأكيد على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين وفيتامين ب 12 والحديد، ومع ذلك، فإن تناولها بإفراط قد يسبب ضررًا خطيرًا لصحتك، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، ولهذا السبب من الضروري إيجاد بدائل صحية.

بدلاً من اللحوم الحمراء، يمكنك أيضًا تجربة مصادر البروتين الصحية الأخرى، مثل المأكولات البحرية والدواجن العضوية والنظام الغذائي النباتي وجميعها تحتوى على العناصر الغذائية التي تحتاجها، مع الحفاظ على صحتك ووزنك أيضًا، فمن المهم أن تتعلم كيفية إنقاص الوزن بأمان، بدلاً من التخلص من الأطعمة تمامًا.

الحبوب المكررة

بدلاً من اختيار الحبوب المكررة، اختر الحبوب الكاملة الصحية والغنية بالألياف والرائعة لصحة الجهاز الهضمي، كما أنها تحسن المناعة وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول من الوقت بما يساعد على إنقاص الوزن.

تحتوى الحبوب الكاملة على العناصر الغذائية الأساسية، ولكن بعد عملية التكرير، تُحرم الحبوب من عناصرها الصحية، مما يجعلها مجرد منتج غذائي يحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا يحتوي أساسًا، هذا بالإضافة إلى أنها تتحول للإضرار بالصحة، ويمكن أن تساهم أيضًا في زيادة الوزن.

المشروبات السكرية والصودا

أي شيء به سكر مضاف أو محلى ضار بالصحة ومليء بالسعرات الحرارية، وبطبيعة الحال، فهو يزيد وزنك، ويجعلك عرضة للسمنة وغيرها من المشاكل الصحية، لذلك، بدلًا من تناول المشروبات المحلاة، انتقل إلى مشروبات التخلص من السموم "ديتوكس" والشاي الأخضر والأهم من ذلك تناول الكثير من الماء، حيث إن أفضل طريقة لمساعدتك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن هي البقاء رطبًا، حيث يمنحك الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تجنب الحلويات

الحلويات والشوكولاتة شيء يستمتع به الجميع، ومع ذلك، يمكن أن تتسبب فى زيادة وزنك، لذلك إذا كنت تريد التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر، يمكنك تناول بضع مربعات من الشوكولاتة الداكنة بين الحين والآخر، حيث وجدت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز الحالة المزاجية، ويحسن صحة القلب ويحد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.



أضرار الحبوب المكررة