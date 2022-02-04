شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا المشروب قبل النوم للتخلص من دهون البطن وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك منذ فترة طويلة، فعليك الآن أن تكون على دراية جيدة بالأنظمة الغذائية المختلفة وتأثيرها على الجسم والصحة، هناك أوقات حتى بعد اتباع نظام تمرين صارم ونظام غذائي متوازن، فإن النتائج لا ترقى إلى المستوى المطلوب، يمكن أن يكون محبطًا للغاية ويمكن أن يخفض معنوياتك في أي وقت من الأوقات، ولكن لا داعي للقلق، كل ما عليك القيام به هو إجراء بعض التعديلات الغذائية وإضافة هذا المشروب الصحي إلى نظامك الغذائي اليومي للمساعدة في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

عصير الصبار هو أحد المشروبات التي قد تساعدك على التخلص من دهون البطن بشكل طبيعي، كان الصبار، جزءًا من العديد من مستحضرات الأيورفيدا والمقويات والأدوية، تناول هذا المشروب أثناء وقت النوم هو وسيلة جيدة لتعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، مما يزيد من تسريع وتيرة برنامج فقدان الوزن الخاص بك، إذا كنت لا تحب طعم عصير الصبار في البداية، يمكنك إضافة القليل من العسل إليه لجعله أكثر قبولا.

يلعب الهضم دورًا مهمًا في تعزيز فقدان الوزن، ومن المعروف أن عصير الصبار يعزز الهضم ويقي من مشاكل البطن، يساعد عصير الصبار على توازن الجراثيم المعوية، يمكن أن يكون مفيدًا في حالات متلازمة القولون العصبي، وهو ملين معروف بقدرته على طرد الطفيليات من الجهاز الهضمي .

كيفية عمل عصير الصبار في المنزل: مكونات:

1 ورقة الصبار

2 كوب ماء

الطريقة:

كبداية، خذ سكينًا كبيرًا واكشط الطبقة الخارجية من ورقة الصبار.

تخلص من الجزء الأصفر داخل ورقة الصبار واستخرج الهلام من داخل الورقة.

انقل هذا الجل (حوالي ملعقتين كبيرتين) إلى الخلاط واخلطه مع كوبين من الماء، امزج الخليط حتى يتم الحصول على تناسق موحد.

يُسكب العصير في كوب ويشرب طازجًا.

تأكد من تناول هذا المشروب الصحي بانتظام لفقدان الوزن ، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.