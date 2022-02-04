شكرا لقرائتكم خبر عن سلس البول ظاهرة طبيعية عند النساء فوق الـ40.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميل النساء عمومًا إلى تجاهل سلس البول باعتباره عرضًا آخر لانقطاع الطمث، وسلس البول يعنى فقدان السيطرة على المثانة، وهي ظاهرة عادية تواجه النساء بعد تجاوز سن الأربعين، وتختلف حدة الأعراض، حيث إن بعض النساء قد يتعرضن لبضع قطرات من التسرب إما أثناء السعال أو الضحك أو ممارسة الرياضة أو في بعض الأحيان قد تواجه بعض النساء رغبة مفاجئة في التبول وغير قادرة على الصمود حتى قبل الوصول إلى الحمام، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

يمكن أن تكون هناك أسباب متعددة لسلس البول، ولكن الإجهاد يمكن أن يلعب دورًا محوريًا، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية المصاحبة أيضًا إلى ظهور أعراض UI ويمكن أن تؤثر على قوة العضلات في منطقة الحوض، ومن ثم فإن هذا أكثر انتشارًا بين النساء الحوامل، اللاتي يمررن بسن اليأس وما إلى ذلك، تساعد هرمونات الأستروجين في موازنة الدورة الشهرية وتحمي من أمراض الشريان التاجي وفقدان العظام. بعد انقطاع الطمث ، هناك انخفاض في المستويات ويمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلات الحوض ، مما يجعل التحكم في المثانة أمرًا صعبًا.

أنواع سلس البول سلس البول الناتج عن الإجهاد:

ينتج عن ضعف عضلات الحوض، الأعراض الشائعة لتحديد الأعراض هي التسرب أثناء الضحك ورفع الأشياء الثقيلة والعطس وما إلى ذلك، هذا شائع خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ولكنه لا يزداد سوءًا في فترة انقطاع الطمث.

سلس البول الإلحاحي:

كما يوحي الاسم ، يحدث هذا بسبب فرط نشاط أو تهيج عضلات المثانة، أحد الأعراض الشائعة هو الرغبة المستمرة في التبول وفي بعض الأحيان التسرب العرضي.

سلس البول: عوامل الخطر

إن انقطاع الطمث وحده ليس السبب الوحيد لمشاكل التحكم في المثانة، ستزيد الحالات التالية جنبًا إلى جنب مع حالة انقطاع الطمث من خطر الإصابة بسلس البول، استهلاك كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يملأ مثانتك بسرعة ويجبر الرغبة في التبول بشكل متكرر.

عدوى المسالك البولية:

يمكن أن تسبب العدوى في المسالك أو المثانة ، ولكن بمجرد أن تنحسر العدوى يمكن حل الحالة، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى إعاقة الإشارات من المثانة إلى الدماغ ويمكن أن يعيق آليات التحكم في التبول.

السمنة:

يمكن أن تؤدي السمنة المفرطة إلى زيادة خطر الإصابة ، يمكن أن يؤدي الوزن الإضافي إلى الضغط على المثانة مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض بشكل أكبر.