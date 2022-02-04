شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة طبية بريطانية: الخضراوات المخللة تزيد خطر الإصابة بسرطان المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت في المجلة البريطانية للسرطان، أن الخضراوات المخللة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار ضعفين، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".وسرطان المريء هو سرطان يوجد في أي مكان في المريء، ويسمى أحيانًا أنبوب الطعام.

وأجرى الباحثون تحليلًا تلويًا للدراسات القائمة على الملاحظة لتقييم الأدلة الموجودة على وجود رابط بين تناول الخضراوات المخللة وخطر الإصابة بسرطان المرىء.وتم تضمين ما مجموعه 34 دراسة في التحليل. وكتب الباحثون أن غالبية تحليلات المجموعات الفرعية أظهرت ارتباطًا "مهمًا إحصائيًا" بين تناول الخضراوات المخللة وخطر الإصابة بسرطان المريء.

وخلص الباحثون إلى أن "نتائجنا تشير إلى احتمال مضاعفة خطر الإصابة بسرطان المريء المرتبط بتناول الخضراوات المخللة".

وحذر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان من أن الأطعمة المحفوظة الغنية بالملح، مثل الخضراوات المخللة، مرتبطة بتطور السرطان، كما تم ربط تناول الخضراوات المملحة أيضًا بخطر الإصابة بسرطان المعدة.

ووجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا من الأطعمة المملحة للغاية يضاعفون من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

الدراسة ، التي استندت إلى حوالي 40 ألف ياباني في منتصف العمر قاموا بفحص النظام الغذائي ، وفحصت تأثير عادات التدخين على مدى 11 عامًا.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال اليابانيين الذين يحصلون على أقل كمية من الملح كان واحدًا من كل 1000 شخص سنويًا تضاعف هذا إلى واحد من كل 500 من بين أولئك الذين لديهم أعلى كمية من الملح.

هناك العديد من الأعراض المحتملة لسرطان المريء ، ولكن قد يصعب اكتشافها ويمكن أن تؤثر على عملية الهضم ، مثل:

-وجود مشاكل في البلع (عسر البلع)

-الشعور بالمرض

-حرقة في المعدة أو حمض الجزر

-أعراض عسر الهضم مثل كثرة التجشؤ.

تشمل الأعراض الأخرى:

-سعال لا يتحسن

-صوت أجش

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

-الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

-ألم في حلقك أو منتصف صدرك ، خاصة عند البلع.