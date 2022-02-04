شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق بريطانى يتابع أعراض الفيروس يحدد عرضين يميزان أوميكرون عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور متحور كورونا أوميكرون، تظهر أعراض حديثة له، مسببة في حدوث القلق لأنها تشبه إلي حد كبير أعراض الإصابة بنزلات البرد الشديدة، فنجد أن ظهور عرض سيلان الأنف وارتفاع حرارة الجسم والسعال وألم في الجسم أعراض شبيهة لنزلات البرد وكورونا وأوميكرون.

ولكن ما يميز الإصابة بكورونا هو حدوث تغير أو فقدان حاسة الشم والتذوق التي قد تستمر لفترة حتي بعد التعافي عند البعض، ولكن أوميكرون نادرا ما يتعرض المصابون به لفقدان هذه الحواس.

ووفقا للتقرير المنشور عبر جريدة " نوفوستي و روسيا اليوم" ، حيث أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن معطيات تطبيق ZOE COVID Study لمتابعة أعراض فيروس كورونا، تشير إلى وجود عرضين يميزان متحور أوميكرون عن الإصابة بكورونا ومتحورتها الأخرى.

وأوضح التطبيق، أن نصف الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون تعرضوا للأعراض العادية لفيروس كورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وتغير أو فقدان حاسة الشم والذوق، وفي نفس الوقت هناك بعض الأعراض غير المنتشرة ولكنها من أعراض الإصابة بأوميكرون وهي الشعور بألم الظهر، والدوخة .