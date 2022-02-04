شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب انفصال الشبكية وأعراضها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد انفصال الشبكية حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا، حيث ينفصل الغشاء الحساس للضوء في مؤخرة العين "الشبكية" عن طبقاته الداعمة "الطبقة الصبغية الخارجية"، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي أسباب انفصال الشبكية؟

يمكن أن يؤدي انكماش الجسم الزجاجي (مادة تشبه الهلام في العين) إلى سحب الشبكية إلى الداخل تسمح التمزقات الصغيرة في الشبكية للسائل بالتسرب خلف الشبكية ودفعها للأمام.

يمكن أن تؤدي إصابة العين إلى إرخاء الشبكية، يمكن أن يؤدي النزيف خلف الشبكية، الذي يحدث غالبًا بسبب اعتلال الشبكية السكري أو الإصابة، إلى دفعها إلى الأمام.قد يكون انفصال الشبكية عفويًا، ويحدث غالبًا عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من (قصر النظر).

ما هي الأعراض؟

يتسبب انفصال الشبكية في حدوث خلل مفاجئ في الرؤية، يبدو كما لو أن الظل قد سقط على العين، قد تكون هناك ومضات من الضوء الساطع، في المناطق المحيطية للرؤية في بعض الأحيان، تظهر بقع شفافة بأشكال مختلفة في العين قد تصبح الرؤية مشوشة.

ما هي عوامل الخطر؟

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بانفصال الشبكية هم: "قصر النظر" البالغون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أولئك الذين تعرضوا لإصابة في العين ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من انفصال الشبكية

كيف يتم التشخيص؟

إذا كانت العين صافية، يمكن رؤية الانفصال من خلال النظر إلى العين بأداة محمولة باليد تسمى منظار العين، يمكن أيضًا استخدام عدسات خاصة أخرى لفحص الجزء الخلفي من العين، الأداة الأكثر شيوعًا المستخدمة في الفحص هي منظار العين غير المباشر ثنائي العينين.

ما هو علاج انفصال الشبكية؟

يتم علاج انفصال الشبكية عن طريق الجراحة، تتوفر عدة إجراءات، يمكن استخدام الليزر لسد التمزقات أو الثقوب في الشبكية التي تسبق بشكل عام انفصال الشبكية، يؤدي استخدام البرودة الشديدة "باستخدام مسبار الجليد المعروف باسم cryopexy"، إلى تكوين ندبة تحافظ على الشبكية في الطبقة الأساسية، تتضمن إعادة الربط الجراحي إحداث فجوة في الصلبة لتخفيف الضغط على الشبكية ، مما يسمح لها بإعادة الالتصاق.

يُطلق على هذا الإجراء اسم الالتواء الصلب ، قد يتعين إدخال العين لضخ الهواء أو الغاز لإجبار الشبكية على الخروج ضد الصلبة، وهذا ما يسمى تثبيت الشبكية الهوائي ، ويمكن إجراؤه بشكل عام تحت تأثير التخدير الموضعي ويسبب أقل قدر من الانزعاج، يمكن علاج ستين إلى 90٪ من المرضى الذين يعانون من انفصال الشبكية بهذه الطريقة.

ما هي الفحوصات الطبية الواجب إجراؤها؟

تعتبر فحوصات العين المنتظمة مهمة للمرضى الذين يعانون من قصر النظر الشديد والذين هم أكثر عرضة للانفصال، في الأمراض التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بمشاكل الشبكية ، مثل مرض السكري ، يمكن أن تكشف فحوصات العين الروتينية عن التغيرات المبكرة في العين التي قد لا يشعر بها المريض نفسه.