شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية في أوروبا: متحور أوميكرون يساعد فى القضاء على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن متحور أوميكرون الخفيف يساعد في القضاء على كورونا.



اوميكرون قد يكون نهاية الوباء

وأضاف، إن هذا "لا يعني أن "الوباء" قد انتهى الآن في كل مكان، ولكن هناك فرصة فريدة للسيطرة على انتقال العدوى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال للصحفيين اليوم الخميس، "هذا السياق يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء."، مضيفا، إن هذا "لا يعني أن "الوباء" قد انتهى الآن في كل مكان، ولكن "هناك فرصة فريدة للسيطرة على انتقال العدوى".

قال كلوج: "حتى مع وجود متغير أكثر ضراوة (من أوميكرون)، من الممكن الاستجابة للمتغيرات الجديدة التي ستظهر حتماً - دون إعادة تثبيت نوع الإجراءات التخريبية التي كنا نحتاجها من قبل".

وحذر من أن السيناريو المتفائل يتطلب من الدول متابعة حملات التطعيم، والمراقبة لاكتشاف المتغيرات الجديدة، انضمت السويد إلى التحرك نحو إلغاء معظم قيود فيروسات كورونا التاجية، حيث حددت يوم 9 فبراير باعتباره التاريخ الذي يدخل فيه الوباء مرحلة جديدة كاملة.

سيتم إطلاق بطاقات التطعيم للأحداث الداخلية، ولن يوصى بعد الآن باستخدام أقنعة الوجه في وسائل النقل العام المزدحمة،

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون أن "الوباء لم ينته، لكننا ندخل مرحلة جديدة كاملة".

تصدرت السويد عناوين الصحف في وقت مبكر من الوباء لاختيارها عدم فرض عمليات الإغلاق.

مع أكثر من 16 ألف حالة وفاة حتى الآن، فإن عدد القتلى يتماشى مع المتوسط الأوروبي، لكنه أعلى بكثير من مثيله في النرويج وفنلندا والدنمارك المجاورة.

بعد بريطانيا وإيرلندا، رفعت كوبنهاجن يوم الثلاثاء معظم القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا، وتبعتها النرويج في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الصحيفة، خففت فرنسا يوم الأربعاء العديد من القيود المفروضة للحد من موجة كورونا الأخيرة، حيث تأمل السلطات أن يؤدي انخفاض طفيف في أعداد الحالات اليومية الضخمة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المثقلة بالأعباء قريبًا، وستبدأ نيوزيلندا في تخفيف بعض أقسى قيود الحدود الوبائية حتى الآن، لكنها لن تُفتح بالكامل حتى أكتوبر.

وأضافت، ألمانيا لا تزال تكافح مع أرقام قياسية للعدوى يغذيها أوميكرون، وتوصي الآن بلقاح رابع للفئات المعرضة للخطر، على خطى بعض الدول والعديد من الدول الأوروبية.

قالت لجنة لقاح ستيكو الألمانية اليوم الخميس، إن البيانات أظهرت "أن الحماية ضد متغير اوميكرون Omicron المتداول حاليًا تتضاءل في غضون بضعة أشهر من التطعيم الأول الداعم".

تقدم الدنمارك والمجر وإسبانيا جرعات رابعة للمجموعات عالية الخطورة، مثل دول أخرى مثل تشيلي والبرازيل، لم تحظ هذه الخطوة بترحيب عالمي، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا الدول الغنية من أنها لا تستطيع شق طريقها للخروج من الوباء.

قتل فيروس كورونا ما لا يقل عن 5698322 مليون شخص منذ ظهور تفشي المرض في الصين في ديسمبر 2019، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، تقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات.