شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للخيار.. أبرزها ترطيب الجسم وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الخيار عنصرًا أساسيًا في المطبخ ، يتكون في الغالب من الماء حوالي 95٪ ، مما يجعله خيارًا غذائيًا رائعًا للترطيب، فهو يساعدك على الحفاظ على تركيزك، وتنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على صحة المفاصل والأعضاء وحمايتها، وتخليص جسمك من النفايات، يساعد الاستمرار في تناول السوائل على منع الإمساك، مع تعزيز صحة الأمعاء، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

منخفض فى السعرات الحرارية

يعتبر الخيار مثاليًا لأنه يحتوي فقط على 16 سعرًا حراريًا لكل كوب، فإذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فيجب إدراج الخيار في نظامك الغذائي

يغذي البشرة ويحميها من حروق الشمس

يساعد تركيز الماء العالي والخيار المضاد للأكسدة في الحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها، الخيار غني بمعدن السيليكا الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد، تشتهر السيليكا بدورها في تخليق الكولاجين، مما يحافظ على بشرتك ناعمة وثابتة، وبسبب تأثيره الطبيعي المبرّد ، غالبًا ما يستخدم الخيار لتهدئة حروق الشمس وتخفيف انتفاخ العين وتهيّجها.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

Cucurbitacin هو مركب كيميائي موجود في الخيار وغالبًا ما يكون محور الدراسات بسبب فوائده المحتملة للوقاية الصحية، فقد ثبت أن المواد الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في الخيار لها خصائص مضادة للسرطان من خلال المساعدة في منع تكاثر الخلايا السرطانية، كما أن الخيار يحتوي على fisetin، جزيء الفلافونول الموجود في الفواكه والخضروات والذي ثبت أنه يحتوي على فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

يقي من مرض السكري

الخيار يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، هذا يعني أنه لن يكون لها تأثير كبير على نسبة السكر في الدم ، مما يجعلها غذاءً رائعًا لمن يعانون من مقدمات السكري ومرض السكري.