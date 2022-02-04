شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لغسل أسنانك بطريقة صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مرض اللثة في الفم، ولكن يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بأجزاء أخرى من الجسم، فعلى سبيل المثال ربطت الدراسات بين ضعف صحة الفم وخطر الإصابة بالخرف، كما يمكن للجزيئات الالتهابية التي تنتجها البكتيريا في الفم أن تنتقل عبر مجرى الدم لتتلف الدماغ والأعضاء الأخرى، والاهتمام بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة يقلل من خطر إصابتك بأمراض اللثة، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، بحسب موقع " verywellhealth".

وتوصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات وباستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، كما يجب عليك أيضًا تنظيف ما بين أسنانك كل يوم باستخدام خيط الأسنان.

حضر فرشاة أسنانك

بلل فرشاة أسنانك بالماء وضع شريطًا رفيعًا من معجون الأسنان الذى يحتوي على الفلورايد، والذي يحمي الأسنان من التسوس.

ابدأ بالأضراس العلوية

ابدأ بالأضراس العلوية أو الأسنان الخلفية على جانب واحد من فمك واعمل في اتجاه عقارب الساعة ووجه الشعيرات نحو خط اللثة بزاوية 45 درجة واستخدم الفرشاة بحركات دائرية قصيرة لمدة 20 ثانية تقريبًا.

بعد 20 ثانية، قم بتدوير رأس الفرشاة بعيدًا عن خط اللثة بحيث تكتسح الشعيرات سطح السن، وتزيل البلاك وجزيئات الطعام في هذه العملية.

العمل في اتجاه عقارب الساعة

استمر في العمل في اتجاه عقارب الساعة، مع الانتهاء من الأضراس السفلية على الجانب الآخر من فمك.

كرر الخطوتين الثانية والثالثة للأسطح الداخلية للأضراس العلوية والسفلية.

ضع الفرشاة خلف الأسنان الأمامية العلوية

قم بتنظيف السطح اللساني أو الخلفي للأسنان الأمامية العلوية باستخدام رأس فرشاة الأسنان، ووجه الشعيرات نحو خط اللثة وكرر هذا مرتين أو ثلاث مرات لتنظيف أكثر شمولاً.

ضع الفرشاة خلف الأسنان الأمامية السفلية

وجِّه شعيرات طرف فرشاة الأسنان نحو خط اللثة وحركها لأعلى بعيدًا عن خط اللثة في حركة كاسحة كرر هذه الخطوة مرتين أو ثلاث مرات.

نظف الأسطح العلوية للأسنان

قم بتنظيف الأسطح العلوية والقضم من الضواحك والأضراس العلوية والسفلية باستخدام حركة دائرية.

نظف اللسان وأجزاء الخدين

الأسنان ليست الأشياء الوحيدة في فمك التي تحتاج إلى تنظيف يمكن أن يحتفظ لسانك وسقف فمك وداخل خديك أيضًا بجزيئات الطعام والبلاك والبكتيريا التي تجعل رائحة أنفاسك كريهة تمامًا مثل أسنانك ، فهي تستحق تنظيفًا جيدًا بحركة دائرية لطيفة ، قم بتنظيف لسانك جيدًا وبداخل الخدين وسقف فمك.