شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات هتساعدك في فقدان وزنك أثناء النوم.. أبرزها الحلبة وحليب الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قلة النوم هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، حيث تلعب عاداتنا الغذائية وأسلوب حياتنا دورًا محوريًا في تحديد ظروفنا الصحية، لذلك يقترح خبراء الصحة تناول مشروبات مهدئة قبل النوم مباشرة لضمان النوم جيدًا، حيث وجدت الدراسات أن دورات النوم غير المنتظمة تنسب أيضًا إلى زيادة الوزن ومحيط الخصر باستمرار، لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد يساعدك تضمين هذه المشروبات إلى روتينك قبل النوم في التخلص من الدهون العنيدة أثناء راحة جسمك، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

حليب القرفة

يساعد تناول كوب من الحليب الساخن على النوم وتحسين معدل التمثيل الغذائي، حيث إن الحليب غني بمركب يسمى التربتوفان، وهو في الأساس حمض أميني يساعد على النوم عن طريق إفراز هرمون السيروتونين الذي يساعد في ضمان نوم أفضل.

تساعد إضافة القرفة الغنية بمضادات الأكسدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي أيضًا، والتي عند دمجها مع الحليب تؤدي إلى إدارة الوزن بشكل فعال، علاوة على ذلك، فإن القرفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تمكن من حرق الدهون وتقليل مستويات الدهون الثلاثية وتحافظ على صحة القلب.

حليب الكركم

حليب الكركم هو مشروب مثالي للحث على النوم وتحسين التمثيل الغذائي وشفاء الأعصاب والالتهابات وتقليل الألم في المفاصل والجسم، هذا المشروب محمل بالكركمين والجنجرول والبيبيرين وهى مركبات رائعة لفقدان الوزن أثناء النوم، حيث تساعد هذه المركبات النشطة بيولوجيًا في حليب الكركم "الذهبي" في التخلص من السموم الضارة من الجسم، وتسريع معدل التمثيل الغذائي ومن ثم إنقاص الوزن والحث على النوم.

شاي البابونج

يُعرف هذا الشاي الذي يحتوي على الزهور بخصائصه العلاجية، حيث وجدت الدراسات أن تناول هذا الشاي قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، وذلك لأن تناول شاي البابونج الدافئ قبل النوم يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

كما أن للبابونج خواص مهدئة تزيد من مستوى الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح الأعصاب وتحث على النوم، ويمكن أن يساعد تناول هذا الشاي قبل النوم أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي والذي يسرع من هرمونات حرق الدهون.

الحلبة

يُعتقد أن هذا المشروب هو الأفضل للأشخاص الذين يعانون من خلل في الأنسولين، وذلك لأن بذور الحلبة مليئة بالألياف الغذائية ويمكن أن يساعد تناولها في الشعور بالشبع، كما أن طبيعة الدافئة لهذه التوابل تساعد في تنشيط حرق الدهون، كما تساعد في إزالة السموم من الجسم، ولها خصائص مضادة للحموضة، مما يساعد في تقليل ارتجاع الحمض وتحسين الهضم.

حليب اللوز والشمر

قد يكون هذا هو المنشط الذي تبحث عنه لإصلاح مشاكل الرؤية وتقليل التوتر، وكذلك فقدان الوزن، حيث يعتبر تناول كوب دافئ من هذا الحليب مع اللوز والشمر طريقة رائعة لزيادة معدل التمثيل الغذائي وتحسين الهضم والرؤية.

قد يساعد وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية في اللوز ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية في الشمر في تحسين الرؤية والمساعدة في تجديد الخلايا، كما أنه يساعد في إرخاء الأعصاب ويقلل من التوتر والقلق وعلامات الاكتئاب المبكرة، وكذلك إنقاص الوزن.



حليب القرفة