شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكمل غذائي يقلل خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت حريصاً على صحتك، فمن الأرجح أنك تتناول بعض المكملات الغذائية بانتظام وخصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا، فمن الشائع تناول فيتامين سي لتعزيز المناعة، أو تناول الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

وحسب ما نشره موقع "إيت ذس نوت ذات " الأمريكي، فإن هناك بحثا جديدا يقترح إضافة مكمل غذائي هام من شأنه أن يحارب الخرف، حيث أظهرت دراسة جديدة أن تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

وقد وجدت الدراسة التي فحصت المعلومات الغذائية لأكثر من 215 ألف من كبار السن غير مصابين بالخرف على مدى ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.

علاوة على ذلك، يدعم البحث الجديد العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائدة جمة لاستخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، إضافة إلى فوائدها المعرفية المختلفة.

ومن جهته، يقول الدكتور نغير هوبينز رئيس قسم تسمانيا في الرابطة الأسترالية لعلم الشيخوخة ومؤلف كتاب (Brain Body Food) إن "من الضروري ضمان حصولك على الفيتامينات المضادة للأكسدة ودهون أوميجا 3 التي يحتاجها الدماغ لحمايته وأداء وظائفه، وهو دليل نهائي لحياة مزدهرة قليلة المخاطر من الخرف".

ويضيف أن المكسرات والبذور والأسماك الزيتية أيضا توفر دهون أوميجا 3 الأساسية، مؤكدا أنه من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها، و يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في تعويض الفرق ولكن بإشراف الطبيب.