شكرا لقرائتكم خبر عن إمبريال كوليدج: أعراض كورونا تظهر بعد يومين فقط من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن أعراض فيروس كورونا تظهر بعد يومين فقط من التعرض للفيروس التاجى في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق، بحسب ما ذكر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.ووجدت الدراسة أن الأعراض استغرقت في المتوسط ​​يومين فقط لتظهر، مقارنة بالتقديرات السابقة بحوالي خمسة إلى ستة أيام من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار برنامج التحدي البشري، أصيب 36 شابًا بصحة جيدة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات لندن.

شمل البحث المدعوم من الحكومة، بقيادة إمبريال كوليدج لندن، متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا لم يسبق لهم الإصابة بكورونا من قبل.وتم احتجازهم في وحدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأقل في مستشفى رويال فري وتعمد إعطاؤهم جرعة صغيرة جدًا من فيروس كورونا عبر قطرات الأنف.

من المجموعة، أصيب 53% فقط بفيروس كورونا، و قال المؤلفون إن حقيقة تجنّب نصف المتطوعين للمرض يمكن أن تساعد في الكشف عن سبب تمكن بعض الناس من تجنب العدوى طوال الوباء.

وجد الخبراء أن عدوى الفيروس التاجي تظهر أولاً في الحلق ثم تظهر الأعراض في ذروتها في حوالي اليوم الخامس، عندما تكون مستويات الفيروس أعلى بشكل ملحوظ في الأنف.

وأصيب 16 من المجموعة بأعراض خفيفة إلى معتدلة شبيهة بالبرد، بما في ذلك انسداد أو سيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق، لكن لم يصب أي منهم بمرض خطير.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور كريس تشيو: "بعد وقت قصير جدًا من إعطائهم الفيروس، في غضون يومين ، يبدأ الناس في الإصابة بفيروس يمكن اكتشافه ، أولاً في الحلق ثم في الأنف ، والذي يرتفع بسرعة كبيرة".

الذين لم تظهر عليهم أعراض ، لا يزال بعضهم يعاني من مستويات منخفضة جدًا من الكشف عن الفيروس، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك عملية مناعية مستمرة لقمع العدوى.ووجدت الدراسة أيضًا أن اختبارات التدفق الجانبي فعالة للغاية في التقاط الفيروس.

وقال المؤلف المشارك الدكتور أندرو كاتشبول، كبير المسؤولين العلميين في hVIVOالطبية، إن النتائج ستنطبق أيضًا على متغيرات دلتا وأوميكرون على الرغم من أن الدراسة استخدمت البديل "الأصلي" لفيروس كورونا.

وأضاف : "هذا يدل على قدرة الفيروس على التكاثر بسرعة كبيرة جدا.وتابع قائلاً "ما نعرفه هو أن تلك الفيروسات تنتقل بسرعة كبيرة وتتضاعف بسرعة كبيرة، لذلك نتوقع أن يكون هناك الكثير من البيانات القابلة للنقل بين الاثنين."

ووجدت الدراسة أيضًا أنه لا يزال من الممكن التقاط مستويات عالية من الفيروسات (المعدية) في الاختبارات المعملية لمدة تصل إلى تسعة أيام ، و 12 يومًا في بعض الحالات.

وأضافت أن مستويات الذروة من الفيروس كانت أعلى بشكل ملحوظ في الأنف منها في الحلق، مما يشير إلى خطر محتمل أكبر من انتقال الفيروس من الأنف من الفم.وقال الباحثون إن هذا يسلط الضوء على حاجة الناس لاستخدام أقنعة الوجه بشكل صحيح تغطي الفم والأنف.

وقال البروفيسور السير جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: "علميًا ، تقدم هذه الدراسات ميزة حقيقية لأن توقيت التعرض للفيروس معروف دائمًا تمامًا ، لذلك يمكن لأشياء مثل الفاصل الزمني بين التعرض وخصائص إفراز الفيروس يتم وصفها بدقة.

قدمت هذه الدراسة المهمة مزيدًا من البيانات الرئيسية حول كورونا وكيفية انتشاره ، وهو أمر لا يقدر بثمن في معرفة المزيد عن هذا الفيروس الجديد ، حتى نتمكن من تحسين استجابتنا.



