شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام غذائي يُقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تزيد عن %70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف مصطلح شامل يستخدم لمجموعة من حالات الصحة العقلية التي تؤثر على وظائف الحياة اليومية، فهو يؤثر على الوظيفة الإدراكية بدءًا من مشاكل الذاكرة إلى عدم القدرة على التركيز وأداء الأنشطة اليومية العادية، من المعروف أن الخرف يتطور مع تقدم العمر ويصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ومع ذلك، هناك طريقة بسيطة للتخفيف من مخاطر الخرف في المقام الأول، والإجابة لا تكمن في اللياقة البدنية أو الدواء، وإنما فى نظامك الغذائي، وهو ما يوضحه تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، فإن اتباع نظام غذائي معين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بشكل ملحوظ، حيث تشير أدلة متزايدة حول فوائد اتباع نظام غذائي متوسطي "حمية البحر المتوسط" في الوقاية من خطر الإصابة بالخرف.

أجريت الدراسة على 1046 شخصًا غير مصاب بالخرف تتجاوز أعمارهم 64 عامًا وتم خضوعهم لنظام غذائى محدد، وقد اعتمد تشخيص الخرف على التقييم السريري والنفسي العصبي وكانت الوظيفة المعرفية هي الأساس المقيَّم على خمسة معايير:

سرعة الانتباه

الذاكرة

خدمات خاصة

اللغة

الإدراك البصري المكاني

تم فحص الالتزام بروتين حمية البحر الأبيض المتوسط ​​على أساس استبيان غذائي مفصل، بعد متابعة استمرت 3.1 سنوات، تم تشخيص 62 حالة من المشاركين بالخرف، بينما أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة الالتزام العالي بالنظام الغذائي المتوسطى، كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 72 في المائة للإصابة بالخرف مقارنة ببقية المشاركين في الدراسة.

لتشخيص الخَرَف ، يحتاج المرء أن يكون على دراية بالأعراض.. وتشمل هذه:

صعوبة في التركيز

تقلب المزاج

فقدان الذاكرة

صعوبة في متابعة المحادثة

الارتباك

عدم القدرة على أداء المهام اليومية الأساسية

ماذا تعني حمية البحر الأبيض المتوسط؟

تتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الالتزام بالعادات الغذائية التقليدية للبلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ​، وعلى الرغم من أن عادات الأكل يمكن أن تختلف عبر الثقافات، إلا أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تتضمن تناول مجموعات غذائية معينة وزيادة تناول زيت الزيتون، والامتناع عن منتجات الألبان واللحوم، حيث ينطوي على تناول الأطعمة التالية بكميات كبيرة:

الفاكهة

الخضراوات

الأطعمة النشوية مثل الخبز والمكرونة

المكسرات والبذور

الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون

يعتمد هذا النظام، على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه يوميًا، واختيار الحبوب الكاملة وتضمين الأطعمة النشوية مثل الأرز والخبز والمكرونة إلى وجباتك، كما يجب تناول الفاصوليا والسمك والبيض والبقول حصتين فقط في الأسبوع، في الوقت نفسه، يمكن الاستمتاع ببدائل الألبان قليلة الدسم، وتشمل القواعد الأخرى لاتباع نظام غذائي متوسطي.. ما يلي:

استبدال الدهون المشبعة والمتحولة بالدهون غير المشبعة واستخدامها بكميات محدودة

تستهلك السكر والملح بكميات محدودة

اشرب ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا