شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتتفرج على الماتش .. تجنب هذه العادات لحمايتك من السكتات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مصر فى التاسعة من مساء اليوم فريق الكاميرون فى مباراة الدور قبل النهائى لبطولة الأمم الأفريقية، وحول ذلك يقدم الخليج 365 أبرز النصائح لتجنب الإصابة بالسكتات القلبية خلال مشاهدة هذه المباراة، وذلك وفقا لموقع "إكسبريس".

أوضح التقرير، أن الإصابة بالنوبات القلبية لها بعض الأعراض، ومنها:

-التعرق الشديد.

-ألم الحاد في الصدر.

وعند البحث عن أبرز الأسباب المؤدية لزيادة فرص الإصابة بها، نجد أن اتباع نمط حياة خاطئ هو أبرزها، وأيضا التعرض للضغط النفسي الشديد هذه العوامل تضر صحة الأوعية الدموية، ويترتب عليها التعرض للسكتات الدماغية.

وقدم الموقع، بعض المشروبات التي تزيد من فرص الإصابة بالسكتات القلبية، والتي ينصح بتجنب تناولها أثناء مشاهدة الماتش، ومنها:

-الكحوليات من أكثر المشروبات التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

-مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ لدى الأشخاص الأصحاء.

-الكافيين أو بمعني أدق الإسراف في تناوله يعد من أسباب الإصابة بالسكتات القلبية، ولذا تجنب تناولها.

-التدخين يتسبب إصابة الخلايا ويزيد من فرص التعرض للنوبات القلبية.

وأكد التقرير على ضرورة تجنب تناول مشروبات الطاقة، والغنية بالكافيين والكحوليات لأنها تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وعدم انتظام ضربات القلب وزيادة فرص الإصابة بالسكتات القلبية.

وقدم التقرير بعض النصائح التي تقلل فرص الإصابة بالسكتات القلبية، وهي:

-تنظيم نسبة ضغط الدم والكولسترول.

-ممارسة التمارين الرياضية.

-اتباع النظام الغذائي الصحي الخالي من الدهون.

-أكثر من تناول الفواكه والخضروات، والمكسرات