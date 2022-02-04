الكركديه يخفض مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - رغم أن ارتفاع ضغط الدم خطير للغاية، فإن إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بما في ذلك شرب شاى الكركديه، وفقاً للدراسات، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الكركديه في خفض مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

فوائد الكركديه في خفض ضغط الدم

لقد ارتبط شاى الكركديه بالحد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، من بين الفوائد الصحية الأخرى.

ونظرت الدراسات في تأثير شرب شاي الكركديه على ضغط الدم، حيث وجدت الكثير من الدراسات أن شرب هذا الشاي يخفض قراءات ضغط الدم لدى الناس.

أخذت إحدى الدراسات مجموعة من 65 شخصًا، نصفهم حصلوا على شاي الكركديه والنصف الآخر حصلوا على دواء وهمي.

ووجدت أنه بعد ستة أسابيع، نجح أولئك الذين كانوا يشربون شاي الكركديه في خفض ضغط الدم لديهم مقارنة بالمجموعة التي تناولت دواءً وهميًا.

ولكن شاي الكركديه كعلاج لارتفاع ضغط الدم يأتي مع تحذير لأنه يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم.

لذلك، إذا كنت تتلقى بالفعل علاجًا طبيًا لارتفاع ضغط الدم ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان من الآمن لك إدخال شاي الكركديه في نظامك الغذائي.

الفوائد الصحية الأخرى لشاي الكركديه

بالإضافة إلى المساعدة في ارتفاع ضغط الدم، فإن شاي الكركديه له العديد من الفوائد الصحية.

هذا الشاي مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحد من تلف الخلايا.

قد يساعد شرب شاي الكركديه أيضًا في إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في تخفيف الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة.

استبدال المشروبات السكرية بشاي الكركديه يمكن أن يوفر لك الكثير من السعرات الحرارية.

ماهو ضغط الدم الطبيعي؟

وفقًا لـ NHS ، فإن القراءة الصحية لضغط الدم تتراوح بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم إذا كانت قراءة ضغط الدم أعلى من 140/90 مم زئبق.

إذا كنت تدخن أو تعاني من زيادة الوزن أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، فإنك تعتبر "معرضًا لخطر" ارتفاع ضغط الدم ويجب فحصه مرة واحدة سنويًا.

كما توصي هيئة الصحة البريطانية NHS أي شخص يزيد عمره عن 40 عامًا بإجراء فحص لضغط الدم كل خمس سنوات.