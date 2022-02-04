شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون اختبارا واحدا لاكتشاف خطر الإصابة بأربعة أنواع سرطان لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء اختبارًا واحدًا لاكتشاف خطر الإصابة بأربعة سرطانات لدى النساء، ومن خلال هذا الاختبار قد يكون الخبراء قادرين على التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي والرحم وعنق الرحم، باستخدام خلايا من هذا الاختبار، بحسب موقع جريدة "الجارديان" البريطانية.

ويعمل العلماء على تطوير هذا الاختبار للتنبؤ بخطر إصابة المرأة بأربعة سرطانات باستخدام عينة واحدة تم جمعها أثناء فحص عنق الرحم.وباستخدام خلايا عنق الرحم من اختبار المسحة الروتينية، قد يكون الخبراء قادرين على اكتشاف سرطان المبيض والثدي أو توقع احتمالية تطورهما، وفقًا لبحثين نُشرا في مجلة Nature Communications.

وقال الباحثون إن المزيد من النتائج تعود إلى قدرة اختبار WID - على تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان لدى النساء، للتنبؤ بسرطان الرحم وعنق الرحم.

وقال الخبراء إن الاختبار يمكن في نهاية المطاف أن يتيح الكشف المبكر عن جميع أنواع السرطان الأربعة لدى النساء الأصغر سنا، وحتى "يوقف السرطان قبل أن يبدأ" ، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لصحة المرأة.

قالت أثينا لامنيزوس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Eve Appeal ، التي تمول البحث مع مجلس البحوث الأوروبي: "يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير جذري في فحص السرطانات الرئيسية - عدم اكتشافها مبكرًا ولكن منعها من التطور".

وأضافت"إن إنشاء أداة فحص جديدة لأربعة أنواع من السرطانات الأكثر انتشارًا والتي تؤثر على النساء خاصة تلك التي يصعب اكتشافها حاليًا في مرحلة مبكرة - من اختبار واحد قد يكون ثوريًا."يعتبر سرطان المبيض مسئولاً عن أكبر نسبة من الوفيات المرتبطة بسرطانات الجهاز التناسلي للمرأة.

حاليًا ، يتم تشخيص 75٪ من حالات سرطان المبيض في مرحلة متأخرة ، عندما تنتشر الأورام قد تؤدي القدرة على اكتشاف المرض في وقت مبكر إلى تحسين نتائج العلاج.

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا عند النساء وعادة ما يتم اكتشافه باستخدام التصوير الشعاعي للثدي متبوعًا بأخذ خزعة.

وقالت ليز أوريوردان، جراح سرطان الثدي التي تم تشخيصها بالمرض: "في الوقت الحالي ، لا يوجد اختبار فحص لسرطان الثدي لدى النساء دون سن الخمسين إذا كان هذا الاختبار يمكن أن يساعد في تحديد النساء المعرضات لخطر كبير للإصابة بسرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم والرحم في سن مبكرة ، فقد يكون ذلك بمثابة مغير اللعبة."

واستخدم الباحثون عينات من خلايا عنق الرحم من 242 امرأة مصابة بسرطان المبيض و 869 سيدة مصابة بسرطان المبيض ثم قاموا بقياس 14000 تغيير جيني وحددوا بصمة DNA فريدة يمكن استخدامها لاكتشاف أو التنبؤ بوجود سرطان المبيض.

وقد مكنهم ذلك من تحديد 71.4٪ من النساء دون سن الخمسين و 54.5٪ من النساء فوق سن الخمسين المصابات بسرطان المبيض بخصوصية 75٪. تم التحقق من صحة النتائج بشكل أكبر في مجموعة إضافية من النساء ، حيث كانت 47 مصابة بسرطان المبيض و 227 لا.

في الدراسة الثانية، حلل الباحثون التغيرات اللاجينية في عينات خلايا عنق الرحم من 329 امرأة مصابة بسرطان الثدي مع تشخيص سئ و 869 امرأة غير مصابة بالمرض.

وقد تمكنوا من التعرف على النساء المصابات بسرطان الثدي بناءً على توقيع جيني فريد، كما تم تأكيد النتيجة في مجموعة أصغر من العينات من 113 مريضة بسرطان الثدي و 225 امرأة غير مصابة بسرطان الثدي.

قال البروفيسور مارتن ويدشفينتر، من جامعة إنسبروك وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، "لقد اتخذت دراساتنا نهجًا جديدًا تمامًا وقامت بتقييم مخاطر إصابة الفرد بأكثر من سرطان واحد من خلال تقييم العديد من البصمات اللاجينية المختلفة في عينة واحدة لفحص عنق الرحم".