شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات سريعة لألم الظهر من الثلج إلى وسادات التدفئة.. متى تلجأ للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن آلام أسفل الظهر قصيرة الأمد - تستمر من أربعة إلى 12 أسبوعًا - إلا أنها إذا استمرت لأكثر من 12 أسبوعًا، فإنها تُعرف باسم الألم المزمن.ووفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن تمتد آلام الظهر أحيانًا لتؤثر على العضلات والأوتار والأقراص والفقرات والأربطة، وعندما يتعلق الأمر بآلام أسفل الظهر، هناك جدل لا ينتهي حول ما إذا كان ينبغي على الشخص أن يذهب للعلاج بالثلج أو بالحرارة من أجل الراحة والتعافي.

لوضع حد لهذا النقاش، سنساعدك على التمييز بين العلاج بالبرودة والحرارة، والمدة التي تحتاج فيها إلى العلاج، وكيفية الحصول على أقصى استفادة منه.

العلاج البارد لآلام الظهر

بشكل عام، يُنصح بتطبيق العلاج بالثلج على الألم عندما يكون الألم حادًا - مباشرة بعد الإصابة، ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية، يمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من الألم لمدة يومين بعد الإصابة، وإذا أصيب الشخص بألم بعد التمرين، فإن العلاج البارد يوفر الراحة مرة أخرى.

يقول الخبراء إن خفض درجة حرارة الجسم يضيق الأوعية الدموية ويقلل الالتهاب ويقلل من التورم وله تأثير مخدر على الألم، لهذا، يمكن استخدام كيس ثلج لمدة 10-20 دقيقة عدة مرات على مدار اليوم، لف كيس الثلج في منشفة لحماية بشرتك وتجنب ملامسته لفترة طويلة.

العلاج بالحرارة لآلام الظهر

يوصى بالعلاج الحراري لآلام الظهر المزمنة، ويقترح الخبراء التطبيق المستمر للحرارة المنخفضة المستوى لآلام الظهر المزمنة، فقط لف بطانية تدفئة حول أسفل الظهر، ويمكن أن تكون وسادة التدفئة مفيدة أيضًا لأعراض مثل التشنجات العضلية المؤلمة التي تسببها السلالات والالتواءات، ويمكن أن يساعد استخدام الحرارة في إرخاء العضلات.

علاج البرد والحرارة لآلام الظهر

في بعض الأحيان، لا يكفي استخدام المعالجة الحرارية أو الثلج، فقد يحتاج الشخص إلى الجمع بين الاثنين من أجل الراحة.

ويقول الخبراء إنه في هذه الحالة، يجب استخدام البرودة أولاً ثم استخدام الحرارة لألم الظهر الحاد، يوصي الأطباء بالقيام بذلك لمدة 48 ساعة لإرخاء العضلات وتهدئة المناطق التي يكون الألم فيها أسوأ، ثم تحفز الحرارة إمداد الدم إلى أسفل الظهر مما يؤدي إلى شفاء الأنسجة المصابة.

لتحسين التئام الأنسجة، يجب استخدام العلاج الحراري بشكل متقطع لعدة ساعات وأيام، يمكن أن تساعد وسادة التدفئة أو زجاجة الماء الساخن لعدة ساعات وأيام، ومع ذلك، يجب أن ينتبه المرء لدرجة الحرارة ويتجنب استخدامها لأكثر من 20 إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة.

ماذا تفعل إذا استمر الألم؟

في بعض الحالات، من المحتمل أن يستمر الألم حتى بعد العلاج بالحرارة والثلج، في هذه الحالة، بدلاً من الذهاب إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، يجب على الشخص أن يستشير خبيرًا طبيًا للتأكد مما إذا كانت هناك حاجة إلى حقن الستيرويد أو العلاج الطبيعي.