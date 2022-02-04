شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة أم كلثوم.. تعرف على المرض الذي تسبب في ارتدائها النظارة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، والذي يوافق يوم 3 فبراير من كل عام، ولا يعرف الكثيرون أن كوكب الشرق كانت ترتدي النظارة السوداء بسبب إصابتها بمرض "جريفز" أو "فرط نشاط الغدة الدرقية"، والذى يتسبب في جحوظ العين، وبمناسبة ذكرى وفاة أم كلثوم، نتعرف على مرض جريفز وأعراضه وأسبابه وعلاجه، بحسب موقع " webmd".

ما هو مرض جريفز الذى أصاب أم كلثوم

مرض جريفز هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أنها واحدة من أكثر مشاكل الغدة الدرقية شيوعًا، وهي حالة تفرز فيها الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات.وسميت على اسم الرجل الذي وصفها لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر ، السير روبرت جريفز.

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة عنقك وتفرز هرمونات تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك.

عندما يكون لديك مرض جريفز ، فإن جهازك المناعي يهاجم الغدة الدرقية ، مما يتسبب في إفرازها المفرط لتلك الهرمونات، مما يسبب عددًا من المشكلات في أجزاء مختلفة من جسمك. عادة ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا وهو أكثر شيوعًا عند النساء.

بمجرد تشخيص الاضطراب بشكل صحيح ، من السهل جدًا علاجه. في بعض الحالات ، ينتقل مرض جريفز إلى الشفاء أو يختفي تمامًا بعد عدة أشهر أو سنوات، ومع ذلك ، إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة - حتى الموت.

أعراض مرض جريفز مرض أم كلثوم

الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض جريفز هي أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تشمل:

-العصبية أو القلق أو التهيج

- ألم العضلات أو ضعفها

- ارتجاف في اليدين

-كثرة التبرز أو الإسهال

-صعوبة النوم

-زيادة الحساسية للحرارة أو زيادة التعرق

-فقدان الوزن غير المقصود

-تضخم الغدة الدرقية

-ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة

-تغييرات في الدورة الشهرية للمرأة

مضاعفات مرض جريفزمضاعفات العين

ستصاب نسبة صغيرة من جميع مرضى جريفز بحالة تسمى مرض عين الغدة الدرقية حيث تتورم عضلات العين وأنسجتها يمكن أن يتسبب هذا في جحوظ العين - تبرز مقل العيون من تجاويفها - وتعتبر سمة مميزة لمرض جريفز ، على الرغم من ندرته لكن وجود هذه المضاعفات لا علاقة له بمدى شدة مرض جريفز لديك.

وليس من الواضح ما إذا كانت مضاعفات العين هذه ناجمة عن مرض جريفز نفسه أم من اضطراب منفصل تمامًا ولكنه وثيق الصلة إذا كنت قد أصبت بمرض عين الغدة الدرقية ، فقد تتألم عينيك وتشعر بالجفاف والتهيج.

وتكون مقل العيون البارزة عرضة للدموع المفرطة والاحمرار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجفون لا تستطيع حمايتها أيضًا.

مضاعفات الجلد

قد يصاب بعض الأشخاص المصابين بجريفز بحالة جلدية نادرة تُعرف باسم اعتلال الجلد في جريفز وهو عبارة عن سُمك متكتل محمر للجلد على السيقان عادة ما يكون غير مؤلم وغير خطير مثل جحوظ العيون ، لا تبدأ هذه الحالة بالضرورة مع ظهور مرض جريفز ولا علاقة لها بمدى شدة مرضك.