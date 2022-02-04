شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تحارب حموضة المعدة.. أبرزها الموز والتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من حموضة المعدة، فهذا التقرير مهم لك ولصحتك، لأنه يقدم لك العديد من الفوائد التي تساهم في التخلص والقضاء على هذا المرض، المسبب في الشعور بحرقان شديد، وعدم القدرة على تناول الطعام وألم في الصدر والحلق.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالحموضة، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-الموز:

يعد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والألياف، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا فتناولك له إذا كنت مصاب بحموضة المعدة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تحسين عملية الهضم، وتقليل حدة الأعراض.

-البطيخ:

يحتوي عل فيتامين أ والألياف، والماء، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة أعراض حموضة المعدة، لأنها يساعد على تعزيز الهضم.

-التين:

يحسن حركة الأمعاء بشكل ملحوظ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، والألياف، ولذا تناوله يعد كنزا يحميك ويقلل من حدة الشعور بألم حموضة المعدة.