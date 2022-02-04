شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 6 متطوعين فى روسيا بلقاح كورونا الأنفى دون آثار سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي جميع الدول في الحصول علي أفضل العلاجات واللقاحات الخاصة بالوباء العالمي كورونا ومتحوارته، فظهرت خلال الفترة الماضية العديد من اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الحقن، ومع التقدم العلمي والبحث عن أفضل وأسرع الطرق للعلاج قامت بعض الدول في تطوير طريقة اللقاحات وآخرهم كان الأنفي.

وحول ذلك قالت رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية يلينا سموليارتشوك في جامعة سيتشين بموسكو، أنه خلال خضوع بعض المتطوعين لاختبار اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا إنه لم تظهر أية عواقب سلبية عليهم، وجاء ذلك خلال التقرير المنشورعبرجريدة " نوفوستي وروسيا اليوم".

وأضافت رئيسة مركز الدراسات السريرية، أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي آثار جانبية أو ردود فعل سلبية حول اللقاح الأنفي، حيث تم تطعيم المتطوعين بالجرعة الأولي وبعد مرور 21 يوم سيتم التطعيم بالجرعة الأخرى.

وأوضحت الجريدة، أن عدد المتطوعين للقاح 100 شخص، ولكن الذين تم تطعيمهم حتي الآن 6 أشخاص، ولم يتعرضون أو يسجلون أي آثار جانبية.

والجدير بالذكر، أن أن وزارة الصحة الروسية سمحت بإجراء تجارب سريرية للقاح للأنف ضد فيروس كورونا الذي صممه مركز جاماليا الروسي في أكتوبر الماضي.