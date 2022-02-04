شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار برودة القدمين في الشتاء.. أبرزها حدوث خلل فى الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر ببرودة القدمين بشدة؟ إذاً عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "نوفوستي".يقول الدكتور أندريه أوفيمتسوف جراح وأخصائي أمراض الأوردة، إن النصائح التي تقدم للجميع خلال فصل الشتاء هي الحصول على دفء القدمين، ولكن يجب أن نعلم ما هي خطورة برودة القدمين.

أوضح الجراح، أن التعرض لبرودة الأطراف تعد من الأمور التي تشكل خطورة على صحة الإنسان، فهي من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المفاصل، لأن البرودة تؤثر علي غشاء المفاصل وتعرض الشخص للشعور بألم شديد في المفاصل الأمر الذي يعرضك للإصابة بعدم القدرة على الحركة.

وأضاف الطبيب، أن التعرض لبرودة القدمين لفترة طويلة من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث خلل في الأوعية الدموية بالجسم، لأنها تؤثر على جدران الشرايين وقد يسبب التهاب وحدوث تغيرات في الأوعية وجدارها.كما أن برودة القدمين تؤثر سلبا على صحة جلد القدمين، وتعرضها للانكماش وحدوث تشوهات بها.

ولذا ينصح الطبيب لتجنب هذه المخاطر، بتدفئة القدمين والأطراف، عن طريق ارتداء جوارب وملابس ثقيلة، أي عموما يمكن تدفئتها بأي شيء يعطي حرارة أو يحافظ على حرارة الجسم، وبمساعدة هذه الملابس والعناصر يمكن الحفاظ على درجة حرارة مريحة للمفاصل والأوعية الدموية.