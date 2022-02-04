شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد 4 عوامل خطر تزيد من فرص الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء أربعة عوامل خطر قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بأعراض كورونا طويلة الأمد، حيث يعاني البعض من أعراض مختلفة لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء عدوى كورونا الأولية، وذلك بحسب موقع " livescience"، و يمكن فحص العديد من هذه العوامل في دم المريض.

وعوامل الخطر هي:

-وجود كمية كبيرة من المادة الوراثية لفيروس كورونا في الدم في وقت مبكر من الإصابة.

- عدوى نشطة بفيروس إيبشتاين بار (EBV أو عامل ممرض مختلف.

-بعض الأجسام المضادة الذاتية ، أو جزيئات المناعة التي تستهدف بروتينات الجسم ، بدلاً من استهداف الفيروسات أو البكتيريا

-والتشخيص الموجود مسبقًا لمرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري ، والذي تكون فيه خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.

يمكن الإبلاغ عن معظم عوامل الخطر هذه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المريض لأول مرة بكورونا، مما يزيد من احتمال أن العلاجات السريعة يمكن أن تمنع بعض حالات كورونا الطويلة وفقًا للدراسة الجديدة.

فهم عوامل الخطر

في الدراسة الجديدة، التي نشرت بمجلة "cell"، راقب الفريق ما يقرب من 210 مرضى بكورونا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ، بدءًا من وقت التشخيص.

تم نقل حوالي 70 ٪ من هؤلاء المرضى إلى المستشفى بسبب كورونا، وكان الهدف من البحث هو اكتشاف السمات المشتركة بين المرضى الذين استمروا في تطوير أعراض كورونا لفترة طويلة، أو مضاعفات ما بعد كورونا وهو مصطلح طبي يشير إلى تأثيرات كورونا يمكن أن يحدث على الجسم بعد مرور العدوى الأولية للفيروس.

قدم المشاركون في الدراسة عينات من الدم ومسحة الأنف عند التشخيص ، أثناء إصابتهم بـكورونا وبعد ذلك بعدة أشهر. في هذه المتابعة الأخيرة ، أكمل المرضى مسحًا حول الأعراض المتعلقة بكورونا الطويل ، بما في ذلك السعال والتعب وضيق التنفس والإسهال ومشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز وفقدان التذوق والشم.

إجمالاً ، أبلغ حوالي 37٪ من المرضى عن ثلاثة أعراض طويلة أو أكثر من أعراض كورونا في آخر متابعة لهم ؛ أبلغ 24٪ عن عَرَض أو عرضين ؛ وقال جيم هيث ، المحقق الرئيسي في الدراسة ورئيس معهد بيولوجيا الأنظمة ، لصحيفة نيويورك تايمز ، إن نسبة 39٪ المتبقية لم تظهر عليهم أي أعراض.

بشكل عام ، كانت الأعراض الفيروسية في الجهاز التنفسي هي الأكثر شيوعًا ، تليها الأعراض العصبية ، وفقدان حاسة التذوق والشم ، وأعراض الجهاز الهضمي ، بهذا الترتيب ، حسبما أفاد الباحثون.

في المجموعة التي ظهرت عليها ثلاثة أعراض طويلة أو أكثر من أعراض كورونا ، أظهر 95 ٪ واحدًا على الأقل من عوامل الخطر الأربعة التي تم تحديدها حديثًا.

الأجسام المضادة والجهاز الهضمي وأعراض الجهاز التنفسي

ومن بين أبرز عوامل الخطر هذه الأجسام المضادة الذاتية ، التي رصدها الفريق في عينات دم المرضى قاموا بالتحديد بفحص ستة أجسام مضادة ذاتية ووجدوا أن الأجسام المضادة المختلفة بدت مرتبطة بأعراض طويلة مختلفة لكورونا.

على سبيل المثال ، فإن وجود جسم مضاد ذاتي واحد ، يسمى مضاد IFN-α2 ، في وقت تشخيص الأعراض التنفسية المتوقعة لـكورونا طويل الأمد.يلتصق الجسم المضاد لـ IFN-α2 بمرسل كيميائي يسمى interferon alpha-2 يساعد في توجيه نشاط خلايا مناعية معينة. كتب مؤلفو الدراسة أن وجود الأجسام المضادة لـ IFN-α2 قد يتسبب في حدوث خلل في هذه الخلايا المناعية ويعزز أيضًا إنتاج الجزيئات الالتهابية في الجسم.

بالإضافة إلى مضاد IFN-α2 ، قام الباحثون بفحص خمسة أجسام مضادة إضافية تسمى الأجسام المضادة للنواة ، التي ترتبط بالبروتينات في نواة الخلية.

وقد تم ربط هذه الأجسام المضادة الخمسة بالعديد من اضطرابات المناعة الذاتية ، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت تتلف الخلايا بشكل مباشر أم أنها مجرد علامة على المرض.

أفاد الفريق أنه في الدراسة الجديدة ، تم ربط الأجسام المضادة للنواة بأعراض الجهاز التنفسي وبعض الأعراض المعدية المعوية لفيروس كورونا الطويل.