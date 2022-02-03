بينها الشوكولاتة.. أطعمة تحسن المزاج خلال فصل الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

أكدت العديد من الدراسات على أنّ الطعام يستطيع التأثير في مزاج الشخص، لذلك من الضروري معرفة ما نأكله لما يترتب عليه من فوائد جسمانية وعقلية.

كشفت جمعية الطب النفسي الأمريكية، عن أن بعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، وهو ما يسمى بالاضطراب العاطفي الموسمي.

وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يشعر فيه البعض بالبهجة والحيوية خلال فصل الشتاء، فإن البعض الآخر قد يعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، بحسب موقع “إيتذيس”.

وأضافت أن هذا الاضطراب يسبب الإرهاق وبعض المشكلات في الإدراك، الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات في معظم العادات التي يقوم بها الشخص مثل الأكل والوزن.

ونصحت الجمعية بتناول بعض الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج خلال فصل الشتاء، خصوصا أن الاضطرابات العاطفية الموسمية تسبب نقصا في فيتامين “د” والسيروتونين بالإضافة إلى تغيرات بمستويات الميلاتونين، وتشمل هذه الأطعمة:

الحبوب المدعمة

تمنح الجسم دفعة في الصباح، بالإضافة إلى مساعدة الشخص في السيطرة على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، لأن أغلب الحبوب المدعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

السمك

يحتوي السمك على البروتينات الخالية من الدهون، والتي تساهم في تخفيف أعراض كآبة الشتاء، بسبب البروتين الذي لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب.

وتحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3، والتي تعتبر مضادة للالتهابات، ومصدر جيد للطاقة للدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

تساهم شوكولاتة الكاكاو الداكنة في تخفيف أعراض الاكتئاب، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، الذي يساعد في تخفيف تلك الأعراض.