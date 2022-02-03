10 استعمالات للشاي الأسود لم تكن تعرفها من قبل!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 10:23 مساءً - يعد مشروب الشاي بنوعيه الأخضر والأسود، من أكثر المشروبات شعبية وانتشاراً، نظراً لما يتميز به من طعم رائع، وفوائد كثيرة، ولكن من اللافت أن فوائد الشاي لا تقتصر على مشروبه الساخن، إنما هناك فوائد عديدة أخرى.

وبحسب ما أورد موقع “ويب طب”، ففوائد الشاي الأحرى هي:

1- تخفيف الجروح والخدوش

يعمل الشاي الأسود كدواء قابض لوقف النزيف من الجروح المفتوحة أو الخدوش، ويكون ذلك من خلال الضغط برفق على المنطقة المصابة بواسطة كيس شاي بارد ورطب.

وفي غضون بضع دقائق، يساعد الشاي الأسود على تقليل الراحة والتخلص من التورم، ولكن في حالة ملاحظة أي علامات للعدوى، فينصح بالتوجه إلى الطبيب.

2- القضاء على رائحة القدم الكريهة

يعد الشاي الأسود من أكثر العلاجات المنزلية فعالية لرائحة القدم، حيث يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود على قتل البكتيريا واغلاق المسام، كما أنه يساعد في تخفيف التعرق بالقدمين.

وللحصول على هذه الفوائد، ينصح بنقع القدمين في مغلي الشاي الأسود بعد تبريده، حيث يتم غلي كيسين من هذا الشاي في نصف لتر ماء لمدة 15 دقيقة ثم إزالة الأكياس، وتخفيف الشاي بكمية من الماء.

وبعد أن يبرد الشاي، يتم نقع القدمين فيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة، ويكرر هذا يومياً، ويمكن إضافة قطرتين من الزيوت العطرية إلى القدمين للحفاظ على رائحتها الطيبة.

3- تحسين صحة اللثة

يحتوي الشاي الأسود على أحماض تانيك القابضة، والتي تساعد في تقليص الأنسجة المتورمة ووقف النزيف، وبالتي فإنه علاج فعال لتورم اللثة.

ولاستخدامه في هذا الغرض، يتم الضغط على منطقة التورم باللثة باستخدام أكياس الشاي الأسود المبللة بشكل مباشر.

كما يمكن استخدام الشاي الأسود كغسول للفم لتحسين صحة اللثة.

4- تعزيز الجهاز المناعي

يعد كل من الشاي الأسود والشاي الأخضر من أكثر أنواع الشاي التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.

حيث يحتوي الشاي الأسود على مستضدات ألكيلامين التي تساعد على تعزيز الاستجابة المناعية، كما أنه يحتوي على التانينات التي لديها القدرة على مكافحة الفيروسات.

5- تقليل تهيج العيون

يساعد الشاي الأسود على تقليل تهيج العيون وجفافها والشعور بالحكة، حيث أنه علاج طبيعي وفعال لتقليل الإلتهاب والتورم.

ولاستخدامه في هذا الغرض، يتم نقع الشاي الأسود في ماء دافىء لمدة 10 دقائق، ثم وضع الأكياس على العيون لمدة 10 دقائق.

6- علاج القروح الباردة

يحتوي الشاي الأسود على مركبات الفلافونويد والكافيين، والتي تمنع نمو فيروس الهربس وتساعد في علاج قروح البرد المزعجة.

وللحصول على فوائد الشاي الأسود في علاج القروح، يتم وضع كيس شاي أسود مبلل ومبرد في المنطقة المصابة وتركها لمدة 10 دقائق، وتكرار هذا 3 إلى 4 مرات يومياً، حيث يساعد الشاي الأسود على تقليل تفشي العدوى في مناطق مختلفة.

7- مقاومة الإصابة بالحساسية

تزداد فرص الإصابة بالحساسية مع تغيرات المواسم، وخاصةً في الربيع والخريف، ويساعد الشاي الأسود على تقليل الإلتهابات وتخفيف أعراض الحساسية.

ويرجع ذلك إلى احتواء الشاي الأسود على الفلافونويد، وهي مواد كيميائية نباتية تساعد في الوقاية من الإلتهابات والحساسية.

8- تخفيف الإسهال

يمكن استخدام الشاي الأسود في تخفيف الإسهال، وذلك لأنه غنية بمادة التانيتات التي لها تأثير قابض للأغشية المخاطية في الأمعاء، مما يساعد الجسم على امتصاص السوائل وتهدئة التهاب الأمعاء.

ينصح باختيار الشاي الأسود منزوع الكافيين لعلاج الإسهال، وذلك لأن الكافيين يمكن أن يسبب الجفاف، وينصح بتحلية الشاي الأسود بالعسل لمزيد من الفوائد.

9- علاج الدمامل

تنتج البثور والدمامل عن نمو وتكاثر البكتيريا في الجلد، وتظهر بشكل شائع على الوجه، ولتهدئة هذه البثور أو الدمامل، يمكن وضع كيس دافىء من الشاي الأسود عليها والضغط برفق، حيث أن التانيتات لها خصائص مضادة للبكتيريا.

وينصح بترك كيس الشاي على المنطقة المصابة بالدمامل لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وتكرار هذا 4 إلى 5 مرات يومياً للحصول على نتيجة فعالة.

10- تقليل ألم البواسير

تتسبب البواسير في الشعور بألم، ويمكن الإستعانة بالشاي الأسود لتقليل ألم البواسير، حيث أن هذا الشاي يساعد على تقليل التورم والإلتهاب بفضل احتوائه على حمض التانيك، كما أن له خصائص قابضة تساعد في وقف النزيف في حالة حدوثه.

ولاستخدام الشاي الأسود في تقليل ألم وتورم البواسير، يتم وضع كيس الشاي الأسود على مكان التورم المؤلم مباشرةً بعد تدفئته.