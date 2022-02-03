شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 6 نصائح مهمة حال الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة نصائح شديدة الأهمية، في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك للمساعدة على التعافي والحد من خطورة الفيروس. وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر” : أصبت بفيروس كورونا؟ .. لا تقلق ونتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله، هذه نصائح تفيدك بين “حافظ على” و “تجنب”، دمت بصحة”. ونصحت الصحة بالمحافظة على ما يلي: 1- غذاء صحي متكامل 2- قسط كافي من النوم 3- الرتواء من السوائل في سياق متصل، نصحة الصحة بتجنب ما يلي: 1- التدخين 2- الضغوط النفسية 3- الأغذية المليئة بالدهون والسكريات

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