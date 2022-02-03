شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر خمس فحوصات طبية.. يمكنك إجراؤها بنفسك مجانا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بالطبع فليس هناك بديل عن الذهاب إلى الطبيب ومراجعة صحتك بالعيادات المتخصصة. لكن من المهم مراقبة جسمك من خلال فحوصات طبية في المنزل.

فأهمية القيام بفحوصات طبية في المنزل بين الزيارات الدورية للطبيب، سينبهك إلى أي تغييرات يمر بها جسمك سواء للأفضل أو للأسوأ، على سبيل المثال، يعد الاكتشاف المبكر أحد أهم النقاط لأي مرض أو حالة صحية، لذلك من الأفضل إجراء فحص ذاتي لنفسك على أساس منتظم.

البحث عن أورام سرطانية

هذا الاختبار يجب أن يتم إجراؤه على كل شخص لديه ثديان، سواءً كان ذكراً أو أنثى. لأن سرطان الثدي له العديد من الضحايا من الرجال كذلك لكن بنسب أقل من النساء.

وبحسب طبيبة الأسرة والطوارئ داليا واكس لموقع قناة “الآن”، يمكنك القيام بفحص التكتلات أثناء الاستحمام، أو أثناء الاستلقاء في الفراش قبل النوم، ولو مرة واحدة في الشهر، خاصة بعد الدورة الشهرية عند النساء لأنه الوقت الذي يميل فيه الجسم إلى تطوير التكتلات.

صحة القلب

معدل ضربات قلبك يمكن أن يكشف الكثير عن الجسم والصحة العامة. وفي المتوسط، يتراوح معدل ضربات القلب الصحي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة. كلما كنت أكثر لياقة وصحة، يجب أن يكون الرقم منخفضاً ضمن هذا المعدل.

للتحقق من معدل ضربات القلب، ضع إصبعاً على الجزء الداخلي من معصمك أثناء الجلوس بشكل مريح وقائم، واحسب نبضك لمدة 10 ثوانٍ، ثم اضرب الناتج في ستة. أو يمكنك أيضاً أن الخليج 365 العد لمدة دقيقة متصلة لمزيد من الدقة.

مراقبة مخلفاتك

من المهم للغاية ملاحظة المخلفات التي يخرجها جسمك، سواءً عن طريق ملاحظة لون البول، أو لون وقوام البراز. فهما في الواقع يكشفان الكثير عن صحتك العامة من خلال الإشارة إلى الفيتامينات التي يحتاجها، وحتى التلميح إلى حالات أكثر خطورة.

كشوفات الجلد الدورية

على الرغم من أهمية معرفة علامات الإصابة بسرطان الجلد بشكل عام، فإنه يجب عليك في الواقع إلقاء نظرة على بشرتك مرة تلو الأخرى للتأكد من عدم حدوث أي شيء سيئ.

فإذا وجدت شامة غير طبيعية، يقترح التحقق من سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد، وهي الأمراض التي يمكن تحديد كل منها بخصائص معينة.

لا تهمل في صحة الفم

لا يولي معظم الأشخاص اهتماماً كبيراً لصحة الفم والأسنان ما داموا لا يشعرون بالألم، إذ من المهم التحقق بانتظام من أي تشوهات مثل الكتل والنتوءات التي لا تلتئم في غضون فترة زمنية معقولة في اللثة وجسم الفم الداخلي، أو التي تستمر في التكرار بشكل متكرر.

يمكن أن تكون هذه إشارات حمراء محتملة لمشاكل أكثر خطورة مثل أمراض اللثة وسرطان الفم واللثة واللسان.