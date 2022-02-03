استشاري: 6 ممارسات تعمل على خفض الكولسترول الضار

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكولسترول الضار. وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن خفض الكولسترول الضار من خلال التالي: 1- بالحمية 2- بالرياضة 3- بالإكثار من الفواكه 4- إيقاف التدخين 5- الابتعاد عن التوتر 6- أدوية خفض الكولسترول .

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