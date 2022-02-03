شكرا لقرائتكم خبر عن لأنه متخفي.. الصحة العالمية تكشف عن 7 أعراض للمتحور الجديد من «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا يكشف عن اعراض الإصابة بالمتحور الجديد من “اوميكرون”، المعروفة بـ BA.2، مشيرة إلى أنها ليست أشد فتكا من متحور “أوميكرون” الأصلي.

وتشير التقارير إلى أن الطفرة الجديدة من متحور “أوميكرون” والتي أطلق عليها أيضا اسم “أوميكرون المتخفي”، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي. وتشمل هذه الأعراض الرئيسية: – الحمى

– التعب الشديد

– السعال

– التهاب الحلق

– ألم الرأس

– التعب العضلي

– ارتفاع معدل ضربات القلب

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