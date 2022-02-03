علاج هرموني للحدّ من الإدمان على الكحول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - تشير دراسة أجريت على القرود إلى أنّ العلاج الهرموني يمكن أن يقلل من حجم الخمر الذي يستهلكه مدمنو الكحول.

وقد تبين في الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أنّ عامل نمو الخلايا الليفية 21 (FGF21)، وهو الذي يتمّ إنتاجه في كبد الناس والحيوانات، يقلل من تناول الإيثانول بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

أعطى باحثو جامعة أيوا القرود الذين يملكون تفضيل قوي للكحول، نسخة اصطناعية من الهرمون لمدة 16 يوماً.

ومن المعروف أنّ FGF21 يشارك في تنظيم عملية التمثيل الغذائي والشهية، ولا سيما الحد من استهلاك السكر.

اقترح الباحثون ذلك من خلال تنظيم الرغبة الشديدة من خلال إغلاق إشارات المتعة إلى الدماغ.

في حين أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث، يأمل العلماء أن يوفر ذلك يوماً ما خياراً علاجياً محتملاً لمدمني الكحول، الذين لديهم خيارات علاج محدودة.

وقام العلماء، الذين نشروا نتائجهم في مجلة Cell Metabolism، بإجراء الدراسة بعد أن ربط بحث سابق FGF21 باستهلاك الكحول لدى القوارض.

أظهرت الدراسات السابقة على الكحول والثدييات أنّ أنماط الشرب الخاصة بهم تشبه إلى حد كبير أنماط البشر، مثل الشرب إلى درجة التسمم.

وقال المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور كايل فليبو، في حين أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحوث، FGF21 يمكن أن تمثل العلاج في المستقبل لإدمان الكحول.

وقال:” إنّ نتائجنا توفر آلية لحلقة تغذية مرتدة من الغدد الصماء من الكبد إلى الدماغ والتي من المفترض أن تعمل على حماية الكبد من التلف.”

ويشارك FGF21 أيضاً في تنظيم استهلاك السكر، ولكن في اختبارات منفصلة على الفئران وجد العلماء في أحدث دراسة أنّ تأثير قمع الهرمون على الكحول حدث في أجزاء مختلفة قليلاً من الدماغ.

يعدّ إدمان الكحول أحد أكبر مصادر الأمراض التي يمكن الوقاية منها في المجتمعات الغربية، وفي إنجلترا وحدها يكلف الضرر المرتبط بالكحول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار سنوياً.

وقد تم ربط الاستهلاك المنتظم للكحول بالعديد من أنواع السرطان وفشل الكبد وضغط الدم وبعض حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أنّ هناك 8974 حالة وفاة متعلقة بالكحول في المملكة المتحدة عام 2020، يعزى معظمها إلى أمراض الكبد الكحولية.

في الولايات المتحدة، يعدّ الاستهلاك المفرط للكحول السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها بين البالغين، مما يتسبب في وفاة 95,000، أو وفاة واحدة من كل 10 بين البالغين.

إنّ توصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية تنصح بأنّ الرجال والنساء لا ينبغي أن تشرب أكثر من 14 وحدة في الأسبوع على أساس منتظم.