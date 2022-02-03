فوائد اللوز.. صديق للقلب وعدو للكوليسترول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اللوز من المكسرات المحببة والتي يتناولها الأشخاص بكثرة وبطرق متنوعة، وله العديد من الفوائد الصحية المتعددة.

استعرض الدكتور ماتياس ريدل فوائد اللوز، حيث يعد صديقا للقلب؛ إذ يساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم.

ويعمل اللوز على خفض مستوى الكوليسترول الضار والحفاظ على مستوى الكوليسترول المفيد، علما بأن مستوى الكوليسترول الطبيعي يعتبر عاملا رئيسيا لتمتع القلب بصحة جيدة.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية (أوميجا 3)، التي تحول دون تجلط الدم، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وأضاف اختصاصي التغذية العلاجية الألماني أن اللوز يزخر أيضا بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة من ناحية، كما أنها تعمل على تحفيز عملية الهضم من ناحية أخرى.

وأوضح ريدل أن اللوز يعد غنيا بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين E، مشيرا إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 جراما، أي ما يعادل حفنة ملء راحة اليد.

اللوز والسكري

يعاني نسبة كبيرة جداً من سكان العالم من مرض السكري، ويلعب نظام الحياة اليومي دوراً رئيسياً في ضبط مستوى السكر في الجسم وعلاج مرض السكري. لذلك من المهم لكل مرضى السكري الاهتمام بنوعية وكمية الغذاء الذي يتناوله المريض، مثل الابتعاد عن السكريات وخفض الدهون، والالتزام بحمية غذائية مناسبة للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المستوى الطبيعي. وذلك لأن ارتفاع السكر مضر بجدار الأوعية الدموية في الجسم ويسبب أضرار تنعكس على كل من العين، والكلى، والأطراف.

وفي دراسة نشرتها مؤسسة مرض السكري (الهند) لعام 2017 حيث أجري فيها إدخال اللوز ضمن النظام الغذائي المتوازن لمرضى السكري من النوع الثاني لمدة 24 أسبوع. وجدت الدراسة أن اللوز يساهم في ضبط مستوى السكر في الجسم، وتقليل عوامل الخطورة الأخرى في مريض السكري مثل خفض الكوليسترول، وحماية القلب.

كما وضحت الدراسة التي نشرتها جامعة سوك ميونغ للنساء في كوريا عام 2017 بأن تناول 28 غرام من اللوز قبل تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة من النشويات من قبل مرضى السكري، يقلل من مستوى السكر في الدم بعد الوجبات بنسبة 30%. ويمكن أن يعود ذلك لأن اللوز يعطي إحساس بالشبع ويقلل مقدار ما يتناوله الشخص من الأغذية الأخرى. كما يؤثر اللوز على امتصاص الغذاء من الجهاز الهضمي، ويؤثر على مستوى عمليات الأيض في الجسم.