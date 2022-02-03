احذر.. 7 أعراض رئيسية لـ”أوميكرون الخفي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

باتت السلالة أوميكرون الشديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، المسيطرة على جميع الإصابات بالفيروس تقريباً على مستوى العالم حالياً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الفرعية من المتحوّر “أوميكرون” المعروفة بـ BA.2 ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية BA.1.

وأشارت تقارير جديدة للمنظمة إلى أن الطفرة الجديدة والتي أطلق عليها “أوميكرون الخفي”، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب هيكل البروتين الخلوي، وفقاً لموقع “إكسبريس”.

ورغم أن العلماء غير متأكدين من آثار الطفرة الجديدة، إلا أنهم يعلمون أنها تنتشر بسرعة.

كما بدأ المسؤولون في معرفة المزيد عن خصائصها الفريدة وتحديد أعراضها التي وُصفت بأنها متطابقة تقريباً مع أعراض المتحور الأصلي لأوميكرون.

وتشمل الأعراض الرئيسية التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: “الحمى، التعب الشديد، السعال، التهاب الحلق، ألم الرأس، التعب العضلي وارتفاع معدل ضربات القلب”.

وتعد BA.2 أشد عدوى من BA.1 وأكثر قدرة على إصابة الحاصلين على اللقاح، وفقاً لدراسة دنماركية حللت عدوى فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

ويعكف الباحثون حالياً على دراسة ما إذا كان هناك نقاط مشتركة بين عدوى “أوميكرون الخفي” والتي تختلف عن عدوى “أوميكرون” الأصلية، أو العدوى المرتبطة بمتحور “دلتا”، أو تلك الحالات المبكرة لـ”كوفيد-19” في عام 2020.