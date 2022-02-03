افضل طرق حرق الدهون وخسارة الوزن برجيم الشاي الابيض

بيروت - نادين محمد - من اجل حرق الدهون وخسارة الوزن من دون إلحاق الضرر بالصحة ينصح دائماً باستشارة الاختصاصيين وباتباع نظام غذائي متوازن مع الحرص على ممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. كذلك من المفيد تطبيق بعض البرامج الغذائية السريعة والفعالة والتي تساعد على حرق الدهون ونحت القوام في مدة قصيرة ومنها رجيم الشاي الابيض الفعال وسهل التطبيق.

طريقة تحضير الشاي الابيض للرجيم



يحتوي الشاي الابيض على الكثير من المكونات التي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بطريقة طبيعية ومن دون اي اعراض جانبية او اعراض صحية. ويمكن تحضيره بطريقة سهلة.

المقادير

اوراق شاي ابيض يمكن شراؤها من المتاجر المتخصصة

كمية مناسبة من الماء

الخطوات

1 تغسل الاوراق جيداً.

2 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

3 تضاف اليه الاوراق ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق. وهكذا يصبح الشاي جاهزاً للشرب.

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برنامج رجيم الشاي الابيض



يمكن تطبيق هذا الرجيم بسهولة وهو يسرع عملية استعادة الرشاقة والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة في مدة غير طويلة.

الفطور

كوب من عصير البرتقال او عصير الغريب فروت.

ملعقة طعام من الجبنة الخالية من الدسم مع قطعة من الخبز الكامل.

كوب من الشاي الابيض.

وجبة خفيفة

قطعة من بسكويت مصنوع من الحبوب الكاملة او حبة فاكهة.

كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم او قطعة من الجبنة الخفيفة.

يمكن تناول كوب من عصير الفاكهة الطازجة.

الغداء

قطعة من سفائن الدجاج المشوية او المطهوة من دون زيت.

كوب من شوربة الخضار الخالية من الدسم.

كوب من الخضار المطهوة على البخار او المشوية.

كوب من سلطة الفواكه.

كوب من الشاي الابيض.

وجبة خفيفة

حبة فاكهة

كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم.

كوب من الشاي الابيض.

العشاء

كوب من الارز الكامل المطهو على البخار.

طبق من سلطة خضار مختارة حسب الطلب.

حبة فاكهة.

كوب من الشاي الابيض.

ومن المفيد ايضاً تناول كوب اضافي من الشاي الابيض قبل النوم. وخلال هذا الرجيم من الضروري الالتزام بالكميات المحددة مع الامتناع عن تناول كمية كبيرة من السكر ومع ممارسة التمارين لمدة 40 دقيقة يومياً.

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فوائد الشاي الابيض



لا يساعد تناول هذا النوع من الشاي على حرق الدهون ونحت الجسم فقط، بل انه يحتوي على الكثير من الفوائد الاخرى.

1 يحمي صحة القلب من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار وتعديل ضغط الدم.

2 يعمل كمضاد للأكسدة بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من البوليفينول والكاتيشين وهي مكونات تحارب الشوارد الحرة الضارة وتخلص الجسم من السموم.

3 يحد تناول الشاي الابيض من عملية اكسدة الخلايا.

4 يعتبر مصدراً مهماً للكثير من الفيتامينات ويتفوق بهذا على عصير البرتقال الطبيعي.

5 يمكن الاعتماد عليه من اجل تحسين نوع البشرة وتجديدها وحمايتها من تأثير اشعة الشمس والعوامل الخارجية الضارة.

6 يحسن عملية هضم الاطعمة الدهنية ويسهل المرور المعوي.

7 يشكل مضاداً حيوياً فعالاً ويحد من الشعور بالتعب ولا يسبب اضطرابات النوم بسبب احتوائه على نسبة منخفضة من الكافيين. كما انه يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ويحميه من الالتهابات.

8 واضافة الى حرق الدهون يقي شرب الشاي الابيض من الاصابة بالسرطان بحسب ما توصلت اليه دراسة اجريت في جامعة كينغستون في بريطانيا. ولهذا ينصح بتناوله يومياً مع عدم المبالغة في ذلك.

