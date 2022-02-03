دهون البطن سطحية أو عميقة... جربي هذه الوصفات لتتخلصي منها بحسب نوعها

بيروت - نادين محمد - لا يمكن التخلص من دهون الجسم وخصوصاً تلك المتراكمة في منطقة البطن بطريقة عشوائية. فقبل اتباع أي حمية لتحقيق هذا الهدف من الأفضل اكتشاف نوع هذه الـدهون فقد تكون سطحية أو عميقة. ولكل من هاتين الحالتين طريقة علاج خاصة.

الدهون العصبية أو السطحية

هي دهون بيضاء سطحية تنتج عادة عن الشعور بالقلق والتوتر وبسبب الإرهاق. وتتراكم في منطقة البطن التي تأخذ شكل درع سميك. إلا أنها تتسم بطراوتها حيث يمكن الضغط عليها بسهولة بواسطة الإصبع.

وللتخلص منها يجب أولاً التخلص من التوتر والحدّ من تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

ومن الأفضل تناول وجبة فطور يومية تحتوي على البروتينات والدهون الصحية. ومن المفيد الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الحبوب المصنعة وتجنب تناول الفواكه مباشرة بعد الوجبات.

وصفة لحرق هذه الدهون

للتخلص من دهون البطن السطحية ننصحك بتطبيق هذه الوصفة سريعة المفعول.

-أعصري حبة من الليمون الأخضر مع حبة من الليمون الأصفر وحبتين من البرتقال.

- أضيفي إلى العصير 3 ملاعق طعام من خل التفاح و3 ملاعق طعام من الزنجبيل المبشور.

-أخلطي المزيج مع ليترين ونصف من الماء.

-تناولي هذا الشراب كلما استطعت ذلك خلال النهار ولمدة 5 أيام. ولتحصلي على أفضل النتائج كرري ذلك بعد مرور 3 أيام.

الدهون العميقة

إذا تجمعت لديك هذه الدهون احرصي على التخلص منها لأنها قد تسبب الإصابة بأمراض خطرة مثل الجلطات.

وتتراكم هذه الدهون غالباً في منطقة البطن وتتسم بسماكتها وقسوتها. وقد تسبب شعورك بالنعاس الدائم إضافة إلى صدور الشخير عنك وافتقارك إلى الطاقة حتى في الصباح، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ومستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

وللتخلص منها يجب اتباع رجيم خاص يحفز عملية الأيض وتنظيم عملية إفراز الأنسولين في الجسم والامتناع عن تناول الأطعمة ذات مؤشر السكّر المرتفع.

ومن الضروري تناول المأكولات الغنية بالأوميغا 3 كالأسماك. وأضيفي إليها حصة من البروتين.

وصفة لحرق هذه الدهون

إخفقي قطع نصف كوب من الفجل الحار مع جذر مبشور من الزنجبيل بطول 2 سنتم.

- أضيفي إلى الخليط عصير 4 حبات ليمون واخفقي المزيج بالخلاط لمدة 3 دقائق.

أضيفي 3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي وملعقتين صغيرتين من القرفة.

تناولي ملعقتين صغيرتين من هذا المشروب يومياً قبل حلول مواعيد الوجبات.

اتبعي هذه العادة لمدة أسبوعين فقط. ويمكنك أن تكرري ذلك بعد استراحة لمدة 3 أيام.



اقرئي أيضاً