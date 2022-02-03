شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين السمنة وطبيعة عمل ذاكرة الإنسان؟.. أطباء يُجيبون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف فريق من الأطباء الأوروبيين، أن هناك علاقة بين زيادة الوزن ، والتأثير على عمل العقل والذاكرة.

وأوضح الفريق أن زيادة الوزن مرتبط بانخفاض الحدة العقلية والذاكرة، بغض النظر عن تأثيرها على عمل الأوعية الدماغية.

وأضاف أن الدراسات أثبتت أن المتطوعين الأكثر بدانة استطاعوا اجتياز اختبارات الذكاء كما لو كانوا أكبر سنا من أقرانهم النحيفين بنحو ثلاثة أعوام.

وأكد الفريق أن السمنة تزيد إلى حد بعيد من خطر الإصابة بخرف الشيخوخة وأنواع أخرى من التدهور العقلي والذاكرة، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن الوزن الزائد يُسهم في حدوث خلل بالجهاز الدوري للدماغ، ويؤدي أيضا إلى الإصابة بمرض السكري واضطرابات التمثيل الغذائي، مؤكدًا أن لها تأثير سلبي على عمل ذاكرة، ناهيك عن ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو أمراض مزمنة كثيرة مرتبطة بزيادة الوزن.