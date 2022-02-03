شكرا لقرائتكم خبر عن صديق القلب.. خبير تغذية يكشف عن فوائد مذهلة لـ”اللوز” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أكد اختصاصي التغذية العلاجية الألماني، الدكتور ماتياس ريدل، أن اللوز يعد صديقاً للقلب، حيث إنه يساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم، وذلك من خلال خفض مستوى الكوليسترول الضار، والحفاظ على مستوى الكوليسترول المفيد.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن اللوز يزخر أيضاً بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة من ناحية، كما أنها تعمل على تحفيز عملية الهضم من ناحية أخرى.

كما أكد، أن اللوز يعد غنيا بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين E، مشيراً إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 غراماً، أي ما يعادل حفنة ملء راحة اليد.