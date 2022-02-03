شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن تأثير مذهل للشوكولاته في خفض ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة التغذية أن بعض الأطعمة يمكن أن تعمل كدواء لخفض الكوليسترول ومن بينها الشوكولاتة.

وقال الباحثون “بينما يسارع معظم الأطباء إلى وصف الأدوية (مثل الستاتين) للعلاج، تشير دراسة جديدة إلى بديل فعال يعتمد على الغذاء لملايين الأمريكيين المتأثرين – وخاصة أولئك الذين قد يكونون قلقين بشأن الآثار الجانبية للأدوية”.

وتضمنت الأطعمة في الدراسة لوح شوكولاتة مصنوع من مكونات مثل الجوز، حيث تم ربط المكسرات سابقًا بالتأثيرات الإيجابية على الكوليسترول. على سبيل المثال، ذكرت منظمة Heart UK أن المكسرات مصدر جيد للدهون غير المشبعة القادرة على “إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة”، والسبب وراء فعالية هذه الوجبات الخفيفة هو محتواها من الألياف.

وأوضحت أن “المكسرات تحتوي على الألياف التي يمكن أن تساعد في منع امتصاص بعض الكوليسترول في مجرى الدم من الأمعاء”.

ومع ذلك، لم تتناول الدراسة ألواح الشوكولاتة فحسب، بل تناولت أيضاً الوجبات الخفيفة الأخرى مثل العصائر. وتم إنشاء الأطعمة في الدراسة خصيصاً لتحتوي على مزيج من الألياف والستيرولات النباتية وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

وطُلب من المشاركين في الدراسة الاستمتاع بوجبة خفيفة بدلاً من شيء كانوا يأكلونه بالفعل. علاوة على ذلك، طُلب منهم عدم إجراء أي تغييرات مهمة أخرى في نمط الحياة، حيث تناولوا وجبات خفيفة مخفضة للكوليسترول مرتين في اليوم لمدة 30 يوماً.

وبعد اتباع هذا البروتوكول، انخفض الكوليسترول بنسبة تسعة بالمائة في المتوسط، ومع ذلك، تمتع بعض المشاركين بتخفيض بأكثر من 30 بالمائة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.