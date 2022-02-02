شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تحذر من الإفراط في تناول هذا المشروب اليومي: خطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت اختصاصية التغذية العلاجية نورهان ناصر، من الإفراط في تناول القهوة، لما يسببه من خفض مستوى نشاط الجسم.

وأوضحت أنه على الرغم من أهمية تناول القهوة التي تزود الجسم بالطاقة إلا أن الإفراط في شربها له آثار معاكسة ويسبب أضرار وخطورة على الصحة.

وأضافت في تصريحات لصحيفة “النهار”، أن الإفراط في تناول القهوة أو إضافة السكر أو المحليات الصناعية لها آثار جانبية، مشيرة إلى أن هذه المكونات المضافة تتسبب في خفض مستوى النشاط لدى صاحبها.

ونصحت الخبيرة بعدة خطوات من أجل الصحة العامة للجسم:

1 – تناول القهوة باعتدال من أجل الاستفادة من فوائدها للجسم والعقل.

2 – تناول مشروبات القهوة وغيرها قبل 6 ساعات على الأقل من النوم.

3- في حال كنت تعاني من مشكلة في النوم أو تعاني من الأرق تناول القهوة خالية من الكافيين.