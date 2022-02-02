استعمالات “مهمة جداً” لزيت حبة البركة لم تكن تعرفها من قبل!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - الحبة السوداء، أو حبة البركة، كما يطلق عليها في المصطلحات الشعبية، نبات قصير القامة، من العائلة النباتية التي تضم الشمر أو الشومر، واليانسون، واسمها العلمي “و Nigella Sativa”.

وتستخدم هذه النبتة منذ القدم كنوع من العلاجات للعديد من الأمراض. كما أنها تستخدم في بعض الأطعمة كنوع من التوابل.

وبحسب ما أورد موقع “ويب طب”، فيمكن استعمال زيت حبة البركة للعديد من المشاكل الصحية، إلكم أهمها:

1- كيفية استعمال زيت الحبة السوداء للتخسيس

يمكن لاستعمال الحبة السوداء وزيتها أن يساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون بالإضافة لكبح الشهية، للاستفادة من الحبة السوداء وزيتها لفقدان الوزن الزائد إليك أكثر من طريقة:

وصفة زيت الحبة السوداء مع اللبن: تخلط ملعقة صغيرة من زيت الحبة السوداء مع اللبن الرائب ويتم تناول المزيج يوميًا.

وصفة الحبة السوداء مع الليمون: تخلط ملعقتان من بذور الحبة السوداء المطحونة مع كوب ماء دافئ وملعقة من عصير الليمون والعسل، يتم شرب هذا المزيج على الريق.

وصفة زيت الحبة السوداء مع الحليب: تخلط نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء مع كوب من الحليب، ويتم شرب المزيج يوميًا.

2- كيفية استعمال زيت الحبة السوداء للمفاصل

تحتوي الحبة السوداء وزيتها على مركبات طبيعية قد تساعد على تخفيف حدة التهابات المفاصل وتحسين قدرة المفاصل على الحركة. للاستفادة من الحبة السوداء وزيتها لتحسين صحة المفاصل، إليك أكثر من طريقة:

لتليين المفاصل: تخلط نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء مع نصف ملعقة عسل وكوب من خل التفاح المخفف، ثم تدلك المفاصل المصابة بهذا المزيج مرتين يوميًا.

لتخفيف حدة التهاب المفاصل: يمكن تناول زيت الحبة السوداء أو مكملاتها تحت إشراف الطبيب.

3- كيفية استعمال زيت الحبة السوداء للسكري

يمكن لاستعمال زيت الحبة السوداء أن يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم، إليك أكثر من طريقة لاستعماله:

للحفاظ على استقرار سكر الدم: يمكن تناول الزيت أو البذور بلا إضافات.

لخفض سكر الدم المرتفع: تضاف ربع ملعقة من زيت الحبة السوداء لكوب شاي أسود، ثم يتم شرب المزيج على معدة فارغة.

4- كيفية استعمال زيت الحبة السوداء للجلد

قد يكون لزيت الحبة السوداء فوائد عديدة للبشرة، لذا يمكن استعمال زيت الحبة السوداء بطرق عديدة تبعًا للمشكلة التي ترغب في مقاومتها كما يأتي:

لعلاج تشقق كعب القدم: تدلك منطقة التشققات بمزيج من عصير ليمون مخفف وملعقة من زيت الحبة السوداء.

لمقاومة حب الشباب: تخلط نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء مع ملعقة من زيت زيتون بكر، ويترك الماسك على البشرة لربع ساعة.

لمقاومة مختلف مشكلات الجلد: يخلط كوب من عصير الجزر مع نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء، ويتم شرب المزيج في الصباح وقبل النوم.

5- كيفية استعمال زيت الحبة السوداء للشعر

قد يكون لزيت الحبة السوداء فوائد رائعة للشعر. لذا يمكن استعمال زيت الحبة السوداء بطرق عديدة، كما يأتي:

لتقوية الشعر ومقاومة تساقطه: يوزع زيت الحبة السوداء على الفروة والشعر، ويغسل الشعر بعد 45 دقيقة.

لمقاومة القشرة: تخلط حصص متكافئة من زيت الحبة السوداء مع زيت جوز الهند، ويترك المزيج على الفروة لنصف ساعة.

لتعزيز نمو الشعر: تخلط حصص متكافئة من زيت الحبة السوداء وزيت الخروع، يترك الماسك على الشعر لنصف ساعة.

6-كيفية استعمال زيت الحبة السوداء لتعزيز صحة الجهاز التنفسي

يمكن لزيت الحبة السوداء أن يساعد على مقاومة العديد من مشكلات الجهاز التنفسي. إليك أكثر من طريقة لاستعماله:

لتخفيف احتقان الصدر ومقاومة نزلة البرد: يدلك الصدر بزيت الحبة السوداء الدافئ.

لتخفيف حدة الربو: يمكن استنشاق رائحة زيت الحبة السوداء.

7-كيفية استعمال زيت الحبة السوداء لأغراض أخرى

يمكن الاستفادة من زيت الحبة السوداء بطرق أخرى، مثل:

لمقاومة الالتهابات: يتم تناول ملعقة من زيت الحبة السوداء مع زيت أوميغا 3.

لتقوية الذاكرة: تضاف ملعقة من زيت الحبة السوداء لكوب نعناع مغلي، ويتم شرب المزيج صباحًا.

لتخفيف ألم الأسنان: تخلط نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء مع لبن رائب، ويطبق المزيج على اللثة.

لتخفيف ألم البواسير: تخلط ملعقة من زيت الحبة السوداء مع كوب خل مخفف، ثم يطبق المزيج على المنطقة المصابة.

لتقوية البصر: تخلط نصف ملعقة من زيت الحبة السوداء مع كوب عصير جزر، ويتم شرب المزيج بانتظام.

كما يمكن لتناول الزيت أو مكملاته أن يساعد على:

تعزيز أعداد وجودة الحيوانات المنوية، ورفع مستويات الخصوبة لدى الرجال.

تعزيز خصوبة النساء، ومقاومة اضطرابات الطمث.

الحفاظ على صحة الكبد، وإبطاء وتيرة تقدم وتفاقم بعض أمراض الكبد المزمنة.

تحقيق منافع أخرى، مثل: تحسين مستويات الكولسترول، ومقاومة السرطان، ورفع مستويات الطاقة.

أضرار زيت الحبة السوداء