مشروب سد الشهية لجسم رشيق على الدوام

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من الشراهة أو تعجزين عن اتباع حمية غذائية كاملة بسبب عدم قدرتك على كبح شهيتك، هذه قائمة بأفضل مشروبات سد الشهية تساعد في السيطرة الجوع، كما أنها تساعد على حرق الدهون...

مشروب البقدونس لسد الشهية



البقدونس من الخضراوات الممتازة لخسارة الوزن الزائد، إذ ينصح خبراء التغذية بتناول البقدونس يومياً 3 مرات قبل وجبات الطعام الرئيسية، حيث يعمل على سد الشهية وإنقاص الوزن، لأنه مدر للبول، ما يساعد في طرد السوائل المحتبسة في الجسم والتي تكون أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، كذلك يساعد مشروب البقدونس على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم وتحديداً دهون البطن

الطريقة

• تغسل حزمة من البقدونس جيداً، وتنقع في الماء النغلي طوال الليل.

• في الصباح، يتم تصفيته وتناوله على الريق قبل وجبة الفطور.



مشروب الزنجبيل لسد الشهية



الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة المقاومة للعديد من الأمراض والتي تساعد على سد الشهية، هذا إضافة إلى المعادن، كالحديد والكالسيوم وغيرهما، وهي عناصر تغذي الجسم وتحفزه على حرق الدهون، كما أن الزنجبيل يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين B6 و C.

بدوره الكمون من التوابل التي تساعد في حرق الدهون، حيث له القدرة على التخفيف من تخزين الدهون في الجسم، كما يرفع من معدل التمثيل الغذائي، ما يساعد على سد الشهية وفقدان الوزن.

الطريقة

• في وعاء يحتوي على ليتر من الماء، توضع ملعقة من الزنجبيل، ملعقة من الكمون، يضع وريقات من النعناع الطازج.

• بترك المزيج على النار حتى يغلي.

• يترك لمدة ½ ساعة حتى يختمر ويصبح فاتراً.

• يتم تناوله قبل الوجبات بـ ½ ساعة.

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الليمون والكمون لسد الشهية



الليمون يحسن من عملية الهضم، ما يمنع انتفاخ المعدة، كما يطهر الجسم من السموم والبكتيريا. كذلك، يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تفتيت الدهون في الجسم وتحويلها إلى طاقة.

الطريقة

• تنقع ملعقتان من الكمون مع قشور ليمونة كبيرة وملعقتين من عصير الليمون في ½ ليتر من الماء.

• يترك المشروب لمدة ساعة، ثم يشرب قبل الوجبات الرئيسية بـ ½ ساعة أو ساعة.

• يمكن تحليته بملعقة صغيرة من العسل.





الشمر والشاي الأسود لسد الشهية



تساهم بذور الشمر في سد الشهية، كما تحسن من عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ، ما يساعد في عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية، هذا إضافة إلى احتوائها للألياف الضرورية للجسم التني تمنح شعوراً بالامتلاء.

إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن البوليفينول Polyphenol الموجود في الشاي الأسود بكمية كبيرة يحفز نمو بكتيريا الأمعاء ويزيد أيضاً من استقلاب الطاقة في الكبد، مما يساعد على تكسير الدهون.

أما القرفة مصدر غني بمضادات الأكسدة، فهي تتحكم في مستويات الأنسولين في الدم وتحافظ على ثباته، كما أنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، ما يحفز الجسم على حرق معدل أكبر من السعرات الحرارية.

الطريقة

• تنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر، عود من القرفة، ملعقة صغيرة من الشاي الأسود وبضع قطرات الليمون في كوب من الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

• يتم تناول هذا المشروب لسد الشهية على الريق وقبل الوجبات بـ 20 دقيقة.



الشاي الأخضر لسد الشهية



يسرع الشاي الأخضر من عملية الأيض بفضل احتوائه على نسب عالية جداً من مضادات الأكسدة التي تحفز الكبد على إنتاج المادة الصفراء، وهي مادّة أساسية في عملية هضم الطعام، كما يعمل الشاي الأخضرعلى خفض مستوى السكر في الدم بنسبة كبيرة، مما يؤدي إلى خفض مستوى الدهون المخزنة بالجسم.

النعناع أيضاً مدر للبول وملين طبيعي للمعدة والأمعاء، يزيل الغازات والشعور بالانتفاخ، كما يعمل على تحسين وظائف الكبد والبنكرياس.

أما بذور الكتان، غنية بالألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء لفترة أطول وتقلل الرغبة في تناول الطعام، كما أنها تحتوي على مركبات تعرف بالليغنان Lignan التي تساعد على خسارة الوزن.

الطريقة

• تنقع ملعقة من الشاي الأخضر مع شرائح من الليمون، بضع وريقات من النعناع وملعقة كبيرة من بذور الكتان في ليتر من الماء الساخن.

• تترك المكونات حتى تختمر لمدة ساعتين.

• يتم تناول كوب من مشروب الشاي الأخضر لسد الشهية قبل الوجبات بـ ¼ ساعة.

نصائح لسد الشهية وعدم الشعور بالجوع



• شرب الماء قبل الطعام



أفضل مشروب لسد الشهية، الماء. أجمعت العديد من الدراسات أن شرب ما لا يقل عن ليتر و ½ من الماء يوميا ولمدة شهرين، يؤدي إلى فقدان الوزن والدهون المتراكمة في الجسم. ينصح بشرب كوب من المياه عند الشعور بالجوع وقبل تناول الطعام.



• الألبان القليلة الدسم



ينصح بإدخال منتجات الألبان القليلة الدسم إلى النظام الغذائي، فهي تساهم في التخفيف من معدل السعرات الحرارية المتناولة وفي كبح الشهية. يمكن استبدال الألبان والأجبان بكوب من الحليب القليل الدسم.



• تناول طبق من السلطة



تناول طبق من السلطة قبل الوجبات أو بينها، يمنح شعوراً بالشبع دون تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية. فليكن طبقاً غنياً بالفيتامينات يتكون من الخس، الجزر، الطماطم، الخيار مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو أي صلصة قليلة الدسم.



• الشوفان خيار ممتاز لسد الشهية



الشوفان من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال وجبة الفطور، فهو يساعد على كبح الشهية لاحتوائه على الألياف والأحماض الدهنية الأساسية.



• اللوز والجوز يساعدان في سد الشهية



ينصح خبراء التغذية بتناول مقدار قبضة اليد من المكسرات النيئة وغير المالحة، مثل اللوز والجوز.فالمكسرات النيئة تحتوي على الألياف، البروتينات والدهون الأساسية التي تخفف من عملية الهضم، ما يساعد على سد الشهية والسيطرة على الجوع لفترات طويلة.



• التركيز على البروتين والدهون الصحية



الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والدهون الصحية تمنح شعوراً بالشبع لفترات أطول. من أهم مصادر البروتين، اللحوم الخالية من الدهون، البيض، الفول، البازلاء، منتجات الصويا، الزبادي اليوناني او اليوغرت، أما الدهون الصحية تتوفر بكثرة في المكسرات، البذور، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت بذور الكتان، الأفوكادو.وبعض أنواع الأسماك، مثل السلمون، الماكريل وغيرهما.



• التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف



تعزز الأطعمة الغنية بالألياف الشعور بالشبع، ما يخفف الرغبة في تناول الطعام أو كميات كبيرة منها. ينصح بأن تكون الحصة الكبرى من الوجبة غنية بالألياف التي تتوفر في الخضراوات، خاصة الخضار الورقية، الفواكه، كالتفاح والأفوكادو، الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، الشعير، البرغل، كذلك في البقوليات، اللوز وبذور الشيا.



