مثلث الموت و7 أمراض اخرى غريبة يجب التعرف عليها

بيروت - نادين محمد - شاع مؤخراً مصطلح مثلث الموت بعد تحدث الاعلامية المصرية ريهام سعيد عنه وعن اصابتها بمرض خطر يرتبط به. لكنه ليس المرض الوحيد الذي لا يعرف الكثيرون معلومات عنه، فهناك امراض اخرى غريبة ونادرة اصابت عدداً قليلاً جداً من الاشخاص حول العالم ومنها الى جانب امراض مثلث الموت حساسية الماء ومرض الرجل الشجرة وشيخوخة الطفل وداء الفيل ومتلازمة رائحة السمك ومتلازمة انفجار الرأس.

تعريف مثلث الموت وامراض غريبة اخرى



اصيب بعض الاشخاص حول العالم بعدد من الامراض غير الشائعة ومنها ما يرتبط بما يسمى مثلث الموت او المثلث الخطر او بنمو ما يشبه اغصان الشجر على اليدين والقدمين او بالحساسية على الماء.

1 مثلث الموت



تطلق تسمية مثلث الموت او المثلث الخطر على منطقة الوجه التي تمتد من منتصف الجبين حتى اسفل الشفة السفلى. ومن الممكن ان يسبب الضغط على البثور التي تنمو عليها مرضاً خطراً يصل الى الدماغ بحسب ما قال طبيب الجلد البريطاني فيشال مادن لصحيفة "دايلي ميل". وسبب ذلك أن الاوعية الدموية الخاصة بهذه المنطقة غير مزودة بصمامات وترتبط مباشرة بالدماغ، ما يعني ان اي ميكروب خطر قد يمر عبرها إليه. وهو ما يسبب حدوث التهاب قد يؤدي الى فقدان النظر واحياناً الى الشلل وحتى الى الموت.





2 مرض الرجل الشجرة

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يعتبر هذا المرض اكثر غرابة بكثير من امراض مثلث الموت. وفي هذه الحالة تنمو على يدي المريض وقدميه ثآليل تشبه حذوع الاشجار. ويرتبط هذا بسبب وراثي وبقابلية المريض للاستجابة لنوع من الفيروسات تطلق عليه تسمية HVP. وتصيب هذه الحالة شخصاً من كل مليون حول العالم ومن الممكن ان تتحول الثآليل الى سرطان جلدي.



3 مرض حساسية الماء



يعاني بعض الاشخاص من مرض يسمى حساسية الماء التي تظهر اعراضها عند الشرب او الاستحمام. ومن هذه الاعراض حدوث طفح جلدي ومظاهر تهيج البشرة والحكة الشديدة. واصيب به حتى الآن عدد قليل جداً من الاشخاص حول العالم، ما يشير إلى أنه من الامراض النادرة تماماً مثل امراض مثلث الموت.



4 مرض شيخوخة الطفل



من الغريب ان تظهر اعراض الشيخوخة لدى الاطفال الصغار. لكن هذا يحدث في حالات نادرة لدى عدد قليل جداً منهم حيث يعاني المريض في هذه الحالة من مرض شيخوخة الطفل. ويعني هذا ظهور التجاعيد وبروز عروق الدم وتساقط الشعر حتى درجة الصلع وفقدان الاسنان. ويعيد الخبراء سبب هذا المرض الى عوامل وراثية.



5 مرض متلازمة رائحة السمك



هذه الحالة اكثر غرابة بكثير من مرض مثلث الموت حيث تصدر عن الجسم رائحة تشبه رائحة السمك. وهذا يرتبط بضعف عملية استقلاب مركب ثلاثي ميثيل الأمين في الجسم. وهي عبارة عن مادة كيميائية تتسم برائحة قريبة من رائحة السمك او البيض الفاسد. ولهذا يتخلص منها الجسم من خلال العرق او البول فتصدر عنه الرائحة الكريهة.



6 مرض الفيبروميالجيا او التعب المزمن



تسبب الاصابة بهذا المرض المعاناة من التعب والارهاق الشديد بشكل دائم ومن دون سبب واضح لذلك. ومن الممكن ان يترافق هذا مع الشعور بالضغط النفسي الشديد وحدوث التهابات حادة في الجسم.





7 متلازمة انفجار الرأس



تظهر اعراض هذا المرض عادة خلال النوم وهو يسبب سماع اصوات ضجيج شديد يشبه دوي الانفجار ويتبعه صوت آخر مثل صوت لسعات الكهرباء. ويولد هذا الشعور بالخوف ومن ابرز اسبابه التوتر الشديد.





8 داء الفيل



لا تعتبر امراض مثلث الموت الاكثر غرابة فهناك حالات اخرى غير شائعة وغير معروفة واصيب بها عدد قليل جداً من الاشخاص. ومنها مثلاً داء الفيل. ومن اعراضه تورم الجسم بسبب انسداد الأوعية اللمفوية الدائم. ويؤدي هذا الى تعاظم حجم الساقين ما يسبب عدم القدرة على المشي. اذاً من الضروري الانتباه الى اسباب هذه الامراض وخصوصاً مثلث الموت لتفادي الاصابة ببعضها قدر الامكان.