شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي العين الكسولة عند الأطفال وطريقة علاجها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن “العين الكسولة” من عيوب الرؤية الشائعة عند الأطفال.

وأشارت وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن العين الكسولة ضعف في الرؤية المركزية لأن المخ لا يدمج صورتين في العينين بشكل صحيح، ما يتسبب في قصور شديد في القدرة على الرؤية الحادة.

وأضافت الرابطة أن أسبابها، منها الخطأ الانكساري، أي اختلاف حدة الإبصار في العينين، أو الحَوَل أو الإصابة بالمياه البيضاء بعد إصابة في الطفولة المبكرة.

وتكمن المشكلة في صعوبة تشخيصها، حيث لا تكاد تظهر أعراض على الطفل، ما يمنع تشخيص المرض.

ويشمل العلاج وضع نظارات لتصحيح الرؤية ووضع عصابات العين وقطرات العين، في حين تستلزم الحالات الصعبة، الجراحة