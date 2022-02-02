7 أنواع من الخضروات لتعزيز نمو الشعر

بيروت - نادين محمد -

يحلم الجميع بشعر طويل وقوي ولامع. ومع ذلك، يفشل الكثير منا في تحقيق هذا الهدف. بعض الخضروات تجعل هذا الحلم حقيقة. تحتوي الفاكهة والخضروات على فيتامينات وألياف ومعادن تساعد على نمو الشعر. علاوة على ذلك، فهي تساعد أيضاً في الحفاظ على الملمس والنعومة.

1.السبانخ:

تعتبر السبانخ من بين تلك الخضروات التي تعتبر مغذية لشعرك، فهي مليئة بالألياف، ومصدر غني للحديد والزنك، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى. هذان المعدنان المحددان ضروريان للغاية للشعر، حيث يؤدي غياب الزنك والحديد في كثير من الأحيان إلى تساقط الشعر لدى كثير من الناس.

2.الجزر:

الجزر هو ثاني أفضل الخضروات لنمو الشعر. الجزر غني بفيتامين B7 أو البيوتين الذي يعتبر منشطاً صحياً للشعر. البيوتين ضروري لإعادة نمو الشعر. في الوقت نفسه يساعد على تقوية جذور الشعر؛ حتى لا يتساقط الشعر بسهولة.

اسلقي بعض الجزر وافرميه. ضعي المعجون على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه. يساعد هذا القناع في تقليل تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر أيضاً.

3.البصل:

يعتبر البصل أيضاً من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، فهو مصدر غني بالزنك والحديد والبيوتين، وكلها ضرورية لنمو الشعر. بالإضافة إلى نمو الشعر، يعتبر البصل من الخضروات الرائعة التي تساعد في منع الشيب المبكر للشعر.

4.البطاطا الحلوة:

تعد البطاطا الحلوة مصدراً ممتازاً للبيتا كاروتين. يحول جسمنا بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. بيتا كاروتين ضروري لإصلاح الخلايا داخل الجسم. تعد البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ إلى حد كبير الذي يحافظ على صحة الشعر.

5.الطماطم:

تعتبر الطماطم من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي أيضاً عوامل فعالة لإصلاح الخلايا. تساعد على إزالة الشوائب والسموم من سطح فروة الرأس. يمكن للمرء أن يستهلك الطماطم مباشرة أو يطبق لب الطماطم على فروة الرأس؛ للحصول على نتائج أفضل. تساعد الطماطم في تحسين لمعان وبريق الشعر.

6.الثوم:

على الرغم من رائحته النفاذة، إلا أن الثوم مقوٍّ مثالي للشعر. من الجيد إضافة هذا إلى مخطط نظامك الغذائي المعتاد؛ لأنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم على نسبة عالية جداً من الكبريت، والذي يعتبر الأفضل لإعادة نمو الشعر.

7.الشمندر:

إن تناول الخضروات ذات اللون الأحمر يزيد من مادة الليكوبين، والتي من المعروف أنها تزيد من معدل نمو الشعر. يحتوي الشمندر على هذه المادة التي تساعد على تحفيز نمو الشعر. بالإضافة إلى الشمندر، فإن معظم الخضار الأحمر مفيدة للشعر، حيث قد يحتوي على نفس العناصر الغذائية.

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