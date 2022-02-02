شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من «فايزر» لتطعيم الأطفال دون 5 سنوات في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت شركة فايزر أمس الثلاثاء، طلبا رسميا لدى السلطات الصحية الأميركية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحها لتطعيم الأطفال الذين دون الخمس سنوات.

ويتضمن الترخيص الذي تقدمت به جرعتين بثلاثة ميكروغرام، ما من شأنه أن يمنح الأهالي ” فرصة مباشرة سلسلة تلقيح ضد كوفيد-19 لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة”.

فايزر اختارت جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وتعتبر هذه الجرعة أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).

يذكر أن جرعة بـ10 ميكروغرام ، كانت قد تسببت بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات.